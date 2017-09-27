新加坡少年余澎杉获美国政治庇护





曾经因上传讽刺李光耀的影片而遭到新加坡政府两度判刑入狱的新加坡少年余澎杉（ Amos Yee ），美国于当地 26 日再度通过他的政治庇护。美国联邦移民上诉法院维持芝加哥移民法院法官的原判，向余澎杉提供庇护，裁决过后，余澎杉即获移民当局释放。





2015 年前新加坡总理李光耀逝世后不久，余澎杉上传 嘲讽影片到 Youtube ，被控触犯多项罪名，最后法庭判决他 4 个星期的徒刑， 2016 年 9 月新加坡当局再度判处余澎杉 6 个星期的徒刑。





去年 12 月 16 日，余澎杉前往美国寻求政治庇护，并遭到移民当局扣留至今。





芝加哥移民法庭曾于今年 3 月 24 日裁定，余澎杉因其言论在新加坡受到政治迫害，准许给他政治庇护，但判决并未受到美国国土安全部的认同，因此向联邦法院提起上诉。





现年 18 岁的余澎杉在通过政治庇护后，随即获释，他向美联社记者表示，未来打算继续制作有关新加坡以及可能涉及美国的政治短片，他也在脸书兴奋宣布：“ Amos Yee is now a free man! （余澎杉是自由人） ” 。

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