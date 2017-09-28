牛津女学生吸毒酗酒后刺伤男友 但因“卓越才能”法官让她免受牢狱之灾

“她吸食了可卡因！”一名男子惊恐地拨打了999报警电话，当时他就读于牛津大学的女友拉维妮娅（Lavinia Woodward），用一把尖刀刺伤了他。
据英国《每日邮报》9月25日消息，因其“卓越的才能”以及担心“摧毁其职业生涯”，经审理，法院当天决定免去拉维尼娅的牢狱之灾。不久前才泪洒法庭的她，满脸笑意地走出了法院。
然而，就是这样一个“宽大”的判决激怒了一些正义人士，他们指责那些没有这样优越背景的人，若犯下类似的罪行，通常都会被关进监护。
24岁的拉维尼娅，就读于英国牛津大学的心脏外科专业。当时她和来自剑桥大学的研究生男友托马斯（Thomas Fairclough）在自己牛津的宿舍里。
在发生了性行为后，托马斯怀疑拉维尼娅吸食了毒品，并表示要将这一情况告诉拉维尼娅的母亲。这让拉维尼娅愤怒不已。
随后，她一拳打在托马斯脸上，用刀刺伤他，随后将手提电脑，玻璃杯和果酱罐砸向了他。托马斯立即拨打了999报警电话。根据警方提供的录音，拉维尼娅在不断咆哮。
“她绝对至少吸食了可卡因”，托马斯称。电话里则传来了拉维尼娅的叫声，“我没有！”
随后，托马斯叫道，“我的手！我被女朋友刺伤了，请来这里。”
拉维尼娅是通过约会软件结识的托马斯，后者腿部被刺伤后缝了三针、两个手指也受伤。事后，拉维尼娅承认了自己的刺伤案的罪行。
不过，在5月的听证会上法官伊恩（Ian Pringle）表示，他正考虑在这一案件中表现出仁慈的一面。
他表示，自己考虑放弃按照常规来判决此案，因为将拉维妮娅送入监狱会对她的职业生涯产生负面影响。
在法官伊恩看来，如果拉维妮娅是初犯而且没有任何前科，那么将这位有着“非同寻常能力”的女士关进监狱，很可能让她不能实现长久以来的梦想，实在是太残酷了。
法官当时对拉维尼娅下达了禁止令，她被要求在案件审理期间不可再沾染毒品，不可再犯案。
而在25日的法庭上，拉维尼娅在牛津刑事法庭的被告席上，不停啜泣。最终法官以缓刑10个月免去她的牢狱之灾。
早前，拉维妮娅已在医学期刊上发表过文章。她的一位朋友还说，老师们认为拉维妮娅是值得培养的，她是一个能够获得诺贝尔奖的天才。
拉维妮娅的辩护律师表示，被告十分渴望能够成为一名外科医生，但是如果她的判决被公开的话，她这个愿望将很难实现。
马克（Mark Brooks）来自专注于男性暴力受害者的慈善机构“人类行动”。他表示，自己对于这次的判决非常不满，“这是让人不能接受的。”
“这明显是一个对男人严重家庭暴力的例子，应该同情他（托马斯）。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost