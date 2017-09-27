中国向世界一流创新者迈进:C919是全球航空市场入场券

美媒称，上周，中国商用飞机公司宣布，中国第一款国产大型客机C919已经获得的预定订单达到730架。C919客机订单大多数来自中国的国有企业。
据彭博新闻社网站9月24日报道称，不过，这款飞机价格低廉——据称其价格比竞争对手低10%，并且其设计不仅足以符合中国市场需要，而且符合航空旅行正日益繁荣而管理又没有发达国家那么严格的其他新兴市场的需要。开发者的初衷在于，非洲和亚洲注重成本的航空公司将会接受一种买得起并且可以实现大部分需要的飞机，即便其技术并不是最尖端的。
报道称，中国制造厂商拥有以相似的产品赢得市场份额的履历，这些产品适合发展中国家消费者有限的资金和需求。中国制造厂商也已经开始表现出一种更伟大的创新能力。
C919这款飞机是把中国航空工业发展为可以与空中客车和波音公司竞争的长期努力的一部分。从更宏观的角度看，其出发点是把中国的角色从杂牌智能手机和拖拉机等产品的制造者和组装者，升级为世界一流的创新者。
报道称，当然，制造喷气飞机所涉及的风险要远远高于生产水泥搅拌机和手机。但是中国商飞并不是在盲目飞行。尽管中国商飞没有波音公司组装集成喷气飞机的悠久历史，但C919飞机的多次延迟表明，该公司在花时间学习，而不是急于求成。作为一家旗舰企业，中国商飞拥有可任意支配的时间，直至他们摸到门道。
如果说波音和空中客车很可能保持它们的卓越地位的话，那么发展中世界应该能为中国商飞提供足够的需求，从而使之成为许多买家合理的第三选择。根据国际航空运输协会的估计，今后20年内全球航空旅客的增长将接近翻番，其中大部分的增长将来自亚太地区。为这些新乘客提供飞行服务将需要大量新飞机。对于中国来说，这将是闯入全球航空航天市场的入场券。
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