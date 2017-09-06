中共反腐制度建设取得重大成就

新加坡《联合早报》9月26日发表新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年的文章《十九大与反腐制度建设》称，反腐败的核心问题是如何确立一套预防腐败和反腐败的制度。十八大以来，中国在反腐制度建设方面取得了引人注目的成就。
郑永年称，中共十八大以来，最引人注目的莫过于反腐败运动的持续展开。这场反腐败运动在广度、深度和高度等方面都是前所未有的。其广度表现在反腐涉及的官员数量，数以千计的官员被审判，并且仍然不断有官员被调查。其深度表现在反腐涉及的各个“死角”，这次反腐败可说已经覆盖经济、社会、政治和文化等各个领域。其高度表现在反腐涉及的干部层级，所调查和审判的官员包括曾经的政治局常委，甚至是现任政治局委员。
郑永年称，数千年的历史充分证明，历朝历代从辉煌建国到最后的消亡都是因为腐败。执政党并非没有意识到这个问题。这里的核心问题是：如何确立一套预防腐败和反腐败的制度？
郑永年指出，从长远来看，反腐败只是手段，建立一个不会使人堕落腐败的清廉政府才是目标。而清廉政府毫无疑问需要一整套预防腐败的制度来实现。十八大以来的制度建设，主要表现在如下几个大的方面。
郑永年认为，首先是反腐败机构的有效集中。十八大以来，随着反腐败运动的深入，权力逐渐集中在各级纪委手中，尤其是中纪委手中。全世界一个普遍的规律是，反腐败如果要有效，权力必须集中。从经验来看，集中的权力的确有利于反腐和廉政建设。
其次是“让别人来反腐败”。这主要表现在两个方面：从横向看，中央各部委的反腐败事宜现在由中纪委来实施，也就是由中纪委派出反腐败机构和人员，进驻各部委负责那里的反腐。各级政府也如此；从纵向看，反腐败实行“下管一级”，即省委一级的反腐败由中纪委来实施，由此向下类推。这些制度彻底改变了以往“内部反腐”“自己反腐”的情况。而“下管一级”的反腐败机制更是和“下管一级”的干部任命制度统一起来了。
再次是中央巡视制度的复兴和实施。就中央地方关系来说，巡视制度是中国传统政治制度的一个重要部分，是诸多传统制度中很有效的一种制度。这个制度的确立至少可望发挥两个作用：第一，对腐败“不留死角”；第二，摆脱既得利益的困扰。从经验来看，任何地域性的制度一旦形成，时间一长，就会出现既得利益，就会产生腐败。而流动性强的巡视制度，就可以对之构成有效制约。
最后是强化反腐制度的法理性基础。这主要表现在正在建设的国家监察委员会。这一制度已经在北京、山西和浙江进行了试点。这里需要强调的是，这一制度有利于强化反腐败的法理性。这一制度的设立，明显和十八届四中全会通过的以“法治”建设为中心的改革方案有关。
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