中国三大社交媒体巨头遭处罚

中国网络监管部门表示，它们处罚了国内三大社交媒体平台，以最新网络安全法所规定的最高罚款限额，惩戒这三家平台容纳虚假信息、淫秽信息及其他违禁内容的行为。
相关网信办没有披露具体罚款金额。这三大平台的全部或部分股份掌握在中国三大互联网巨头手中，即腾讯、百度和阿里巴巴。
中国网络安全法规定，网络运营者如果未能阻止违禁内容发布或传输，将被处以最高50万元人民币的罚款，并可以责令暂停相关业务、停此整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。
广东省网信办表示，腾讯公司对其微信公众号平台用多户发布的法律法规禁止发布的信息“未尽到管理义务”。
在另一份声明中，北京市网信办声称，百度旗下的贴吧以及阿里巴巴拥有部分股权的新浪微博同样没能阻止用户传播危险信息。
腾讯公司表示“诚恳接受”调查和处罚，将依法依规加强对微信平台的管理。
百度援引公司在今年 8月立案时发表的声明，向用户致以歉意，承诺将改止所有问题。新浪微博尚未作出回应。
除非辅以其他形式的惩罚，否则单单罚款50万元很难触及这几家公司的痛处。
针对三大社交媒体平台的正式调查于今年8月启动。监管部门此前通过初步调查发现，有用户在三大平台上传播威胁国家安全和社会秩序的信息。
广东省网信办有关负责人表示，“互联网不是法外之地”。
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