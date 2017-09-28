为什么谷歌与亚马逊撕了起来？

放眼当前的全球智能音箱市场，除了亚马逊的Echo家族一枝独秀之外，谷歌旗下的Home音箱也因为它背后的强大靠山而颇为引人注目。不过二者对比之下，还是亚马逊占据统治地位，而谷歌依然只是一个挑战者。
不过，同样身为巨头的谷歌不会甘心，它开始向亚马逊发难了。
两大巨头之间的Youtube之争
事情的起因其实非常简单。当地时间9月26日，有用户发现，当他通过家中的Echo Show来语音请求搜索YouTube视频时，后者将无法实现并回应称：目前，谷歌已经不在Echo Show上支持YouTube视频了。
据了解，Echo Show是亚马逊在今年6月推出的一款Echo系列音响，它拥有与Echo家族其他产品完全相同的Alexa语音控制功能；不同的是，它拥有一块彩色屏幕，可以通过画面实时反馈某些信息，并且能够通过语音来搜索视频，包括YouTube在内。在雷锋网看来，Echo Show是比单纯通过语音交互的音响更有潜力的一种产品形态。
然而，少了YouTube的视频支持，让Echo Show的产品体验大打折扣。
对于这一事态，亚马逊官方的回应是：谷歌在当天下午3点钟左右做出了改变，停止了YouTube对Echo Show的支持，没有任何解释，也没有对消费者进行提醒。亚马逊还表示谷歌的这一决定并非出于技术因素，令人感到失望，对双方的用户都是一种伤害。
不过对于此，谷歌 似乎有着不同的声音。谷歌的官方回应是，它已经与亚马逊进行了很长时间的沟通，希望能够在双方平台下为用户提供良好的使用体验；但亚马逊Echo Show上对于YouTube视频的使用有悖于谷歌的服务条款，因此损害了用户的使用体验。谷歌还表示希望尽快与亚马逊达成协议并解决问题。
由此可见，谷歌确实单方面断开了YouTube与Echo Show的连接，它所给出的理由也是在指责亚马逊。亚马逊的回应同样是在指责谷歌，并且没有给出相应的解决方案。
无论谷歌和亚马逊双方怎么撕，受到伤害的永远是Echo消费者。
争议背后的多重原因
如果不想太多，谷歌将YouTube从Echo Show那里撤掉的原因，也许真的只是亚马逊没有遵从相关的YouTube条款。
作为YouTube的控制者，谷歌在向第三方提供YouTube视频内容和相关API的同时，自然也有权利要求第三方遵从自己的条款限制；比如说在播放界面上加入订阅按钮、视频推荐、自动播放等等。这些条款对于YouTube的未来增长来说都是有益的。
实际上，类似的事情，谷歌不是没有做过。2013年，微软为旗下的Window Phone平台开发了非官方的YouTube客户端；由于未能符合谷歌的相关条款，谷歌将这款客户端最终屏蔽，而Window Phone的用户也只能在手机Web端查看YouTube视频。
然而，鉴于谷歌与亚马逊在智能音箱领域的竞争态势，让人无法不多想一点。
Echo Show作为一款带有可触控屏幕的智能音箱设备，其在产品形态上结合了图像和语音交互的优势，再加上Alexa所具备一万多项技能，让这款设备出尽风头。作为竞争对手，谷歌Home没有屏幕，但用户可以通过语音来控制它通过Chromecast来在搭载Android TV的电视上播放YouTube视频，而且能够收听来自YouTube的音乐。
二者在外观上看似差异巨大，但对于谷歌而言，却是十足的竞争关系。而YouTube作为全球最大的视频内容平台，它的缺失对于Echo Show的用户体验以及销量的影响，可以说是显而易见的。
更何况，在Echo家族的庞大销量及相对完整的发展生态面前，谷歌Home显得依然非常弱小；而且这种差距不是一朝一夕所能弥补的。以阴谋论的角度说，谷歌未必就没有对Echo家族的发展壮大眼红过。
实际上，亚马逊就并非全然无辜。要知道，到目前为止，谷歌旗下的Chromecast投影设备依然不能在亚马逊网站上架。
谷歌的心病
在未成为巨头之前，亚马逊和谷歌各自占据一个山头，一个是电商，一个是搜索引擎；双方各自发展，互不干涉，偶尔还能互相往来，互通有无。但随着彼此的发展壮大，双方就开始沿着山头对外扩张，在此过程中，彼此越界，就不免发生冲突。这次的YouTube之争，就可以看做是双方在扩张过程中不可避免的冲突之一。
实际上，谷歌已经把亚马逊列为最大的竞争对手之一。
2017年2月，谷歌母公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了10-K年度报告，其中较为详细地列出了Alphabet在各个领域的竞争对手们；而亚马逊就位居谷歌所列出的所有竞争对手的首位，而且在不同领域中总共出现了四次。
令人意外的是，谷歌首先在搜索领域将亚马逊视为竞争对手。之所以如此，是因为用户可以通过亚马逊内置的搜索引擎直接找到相应的内容，而非通过谷歌；也就是说，谷歌被亚马逊的内置搜索引擎分流了。
根据电子商业数据公司BloomReach在2016年9月公布的数据，亚马逊已经超越谷歌成为多数美国用户在购物时的首选搜索引擎；有大约55%的美国用户选择亚马逊网站开始购物，而购物者把谷歌作为购物默认引擎的比例已经跌至28%。因此有不少媒体称，亚马逊已经对谷歌搜索引擎造成了巨大威胁。
谷歌与亚马逊之间的另外一个战场是云服务，而且在这一战场中亚马逊依然是领先者。根据市场调研机构Synergy Research group在2016 年11月发布的数据，凭借旗下的AWS云服务，亚马逊占据了全球IaaS市场份额的45%，这一数字超过了微软、谷歌和IBM在此领域的份额总和。
在视频领域，谷歌有世界最大的视频平台YouTube，提供电影、电视等内容的付费订阅服务；然而亚马逊也有自己的视频订阅服务，这些业务面向Prime会员是免费的。不仅如此，亚马逊还花了很多力气来制作自己的视频节目，这点也恰好与YouTube是一致的。
而谷歌将亚马逊视为竞争对手的另外一个领域，就是以智能音箱为硬件为壳的智能语音助手领域；具体来说，就是谷歌Assistant和Alexa之间的角逐。
在雷锋网看来，谷歌已经把亚马逊视为最大的竞争对手，没有之一。而亚马逊在云服务和智能音箱领域看似一骑绝尘，也不敢有丝毫的怠慢；毕竟，谷歌在某些方面还是有着巨大的优势的，比如说谷歌Assistant。
从长远来看，无论是谷歌与亚马逊之间，还是其它谋求业务扩张的巨头之间，类似的冲突只怕会越来越多，涉及面也会越来越广；这，几乎是无可避免的。
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