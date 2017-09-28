泰国前总理英拉被判刑5年 “国家分裂的信号”

外媒称，泰国最高法院27日判处前总理英拉·西那瓦5年监禁，此前她因政府为帮助农民而设立的一项大米补贴计划而被判渎职罪。
据《悉尼先驱晨报》9月27日报道，在英拉戏剧性地逃离该国一个月后，九名法官花了三个小时才作出判决。
泰国军政府领导人巴育26日说，已知道英拉藏身何处。巴育说：“我有相关信息，但我不会到处声张。”他还表示，英拉没有在另一个国家寻求政治避难。
报道称，英拉此前一直活跃在社交媒体上，自离开泰国后就没有公开发表评论。
报道称，英拉政府曾以高于市场价的价格从农民手中收购大米，但随着邻国增加生产量和成堆的大米在泰国的仓库里腐烂，该计划崩溃了。
泰国军政府称损失约达上百亿美元。
英拉和他信声称，他们受到了曼谷军方和精英阶层的政治迫害。
报道称，对英拉的审判被视为泰国国家分裂的一个信号，泰国的分裂看起来越来越不可调和。
检方指控，英拉政府忽视了审计长和国家反腐委员会关于大米计划风险和违规行为的大量书面警告。
但在本案中没有对她提出腐败指控。
英拉早些时候对法院说，她没有终止该计划，因为该计划的目的并不是创收，而是为了提高农民的收入，她将这些警告转发给相关的政府机构。
她说，随后的调查没有发现任何违规行为。
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