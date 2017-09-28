香港反对派上街发月饼内藏字条：鼓动“十一反威权大游行”

据港媒报道，9月26日，“香港众志”、“社民连”等反对派团体在旺角发起派送“暗码月饼”行动，月饼内藏纸条鼓动市民参与“十一反威权大游行”，支援黄之锋等因暴力冲击政府入狱的16人。
300个字条月饼内藏“玄机”
据香港电台和《明报》报道，香港众志、“社民连”等反对派团体26日在旺角街头派发“暗码月饼”，他们向市民派发300个内含“(律政司长)袁国强下台”“反威权”或“十一游行”字条的冰皮月饼，鼓动香港市民加入十一游行，引来一些老年人及路人索取。
反对派成员向领取月饼的市民称，月饼馅料内有玄机，建议市民立即使用，看看夹在馅料内的小纸条。
反对派称，大家应承担“反威权”的责任，而“月饼是反威权象征”，声称主办单位已向警方申报不反对通知书，申请游行人数为两万。
大部份领取月饼的路人并不知道派发月饼的原因，更有人站出来批评反对派此做法。
民众质疑月饼卫生问题
反对派向香港市民派发月饼的做法引发香港网民热议。
有港媒批评，为了拉人参与，反对派居然派发含有“反威权”、“袁国强下台”字条的冰皮月饼，毫不理会字条会否污染月饼，以及吃月饼的人是否有噎住风险。
有网友留言称：“乱放纸在月饼里”，“极度不卫生”、已“触犯食品安全条例”。
有网民说：“字条没有经过特殊处理，放进月饼中，会带入细菌。”
还有人制作网络海报，写着：“如有市民吃了‘字条月饼’而感不适，请及早求诊并向食环署投诉。”
还有网民批评：“用月饼收买人心，层次好低啊！”有人讽刺称：“泛民是想让全香港人铅中毒，智力下降后听他们摆布。”
对于反对派的所作所为，香港特区人大代表陈勇直斥，反对派只是读了少少历史，仿照古代在馒头夹字条搞革命的做法，“好明显反对派一知半解，根本他们是捉错用神。派发含有字条月饼的做法，正反映他们不懂历史。”他又质疑，字条那些油墨会否污染月饼，老人家会否因为月饼暗藏字条而噎住。
港媒：反对派针对司法系统 挖香港法治墙角
香港大公网评论称，反对派的游行人数，竟然要靠冰皮月饼、蛇斋饼来引诱过来，继而“吹”大游行人数，试图以所谓的“民意”向政府施压。这种靠“吃”出来，兼“吹”出来的民意，可信性有多高？不言而喻。
香港大公网评论分析道，值得留意的是，这次反对派的游行主题，与以往不同。他们提出的口号，显然是矛头针对香港律政司及司法系统，试图借游行冲击香港的司法系统。反对派的行为，实际上要打击香港赖以成功的基石──法治。
评论指出，正当林郑月娥带领的香港特区新政府全力推动各项重大经济民生政策时刻，反对派弃香港面对的经济民生问题不顾，对香港长远发展的经济民生问题从来不做，却急欲挖香港法治的墙脚，“此招何其狠毒”。
评论强调，反对派高呼口惠而实不至的口号，根本无法解决香港的经济民生问题，却为极少数的头面人物营造生存空间，这就是他们的生存伎俩。
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