德国大选选择党异军突起 得票结果给股市拉响警报

德媒称，在德国联邦议院选举之后，接下来是艰难的组阁谈判。眼下这个欧洲最大的经济体也面临着尚不明确的政治力量的出现。这对于股市高位来说可能是太过分了。
据德国《经理人杂志》网站9月25日报道，继2016年英国脱欧和特朗普当选美国总统之后，今年德国联邦议院大选的结果再次令人震惊。如果说社会民主党的得票率大幅下跌不算完全意外的话，那么联盟党的衰败以及德国选择党的实力却让人惊讶。不过没过多久，人们开始尝试着恢复正常。毕竟安格拉·默克尔仍将连任联邦总理。也许一切都照旧？
那将是致命的。政治停摆和自我满足——这主要归功于欧洲央行的利率政策——不能再持续下去了。因此，联邦议院选举结果的出炉也就是德国的特朗普瞬间。
除了当前的社会挑战外，关于德国经济未来能力的问题也越来越浮出水面。在中国，每年新培训的工程师的数量相当于德国工程师的总数。在硅谷和以色列，初创公司如雨后春笋般涌现，它们非常聪明地通过创新的数字化战略向传统的德国部门发起挑战。
报道称，尽管电动车在当前生态环境下无法对抗内燃发动机，但是随着大众柴油车尾气丑闻的曝光，德国经济的最重要部门之一受到普遍质疑。
对于上述问题，迄今为止的任何执政联盟都未给出答案。在竞选过程中也没有提出任何解决方案。相反，大家似乎都把目光集中在一个党身上，就像兔子在蛇面前一样。德国选择党约13%的得票率所发出的信号，不像是一个面向世界的出口国家发出的。
然而，人们也不应过高估计德国选择党取得的这一选举成绩，因为即使在不利的条件下，德国经济仍有能力表现优异。但是，近年来的政治停摆使得做到这一点很不容易。就此而言，德国进一步失去竞争力，特别是与中国相比。
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