苹果正式取消30%的打赏抽成！是“服软”还是出了一口恶气？

在打赏分成这件事上，苹果确实妥协了。
9月18日，苹果官网应用商店App Store3.2.1第七条就有关打赏等现金礼物行为做出了最新说明。
新修改的政策显示：允许个人用户可以在不使用应用内购买的情况下向另一个人赠送礼物。但要求应用开发者不得从现金打赏中抽成，必须把全部打赏交给内容创作者。
苹果早前规定，将第三方应用中向原创作者的“打赏”划入“应用内购买”，要求第三方应用要么关闭“打赏”功能，要么向苹果提供30%的收入分成，这一规定虽在上半年为苹果带来了49亿美元的收入，但也引发了巨大的争议。
不过这一备受争议的规定，现在已经被取消。对于应用平台上个人对个人的打赏，苹果也不再抽成30%，但苹果规定了自身不再抽成之外，还规定第三方应用开放商或平台也不得对个人对个人的打赏抽成。
据环球时报报道称，这则新规定乍一听好像没啥太大问题，但实际上确实是非常有深意的一招。此前，苹果商店的App的打赏功能均被苹果定义为“内部购买”，即不使用第三方平台，这一功能彻底把第三方运营App的收入砍掉了。随后的事情大家也都知道了，微信率先强硬拒绝，而后，知乎、映客、陌陌、今日头条、微博问答等也与苹果就打赏问题起了纠纷。不仅第三方平台认为这项规定不公平，连原本打赏功能的被打赏方，原创内容创作者以及其粉丝也都在对苹果群起而攻之，认为苹果“霸王条款”。
苹果或许也知道自己做的有些过分，并在7月时表示，可能会取消打赏或降低打赏的抽成。而现在的新规则出现之后，苹果的抽成确实是取消了，但是也把第三方平台的抽成取消了。有媒体表示，这不是苹果在“服软”，而是出了一口恶气。
现在苹果用户打赏，平台方、开发者以及苹果均不收取任何利益，而原创作者直接获得全部的收益，对于微信、微博等平台来说可以接受，但对于映客、陌陌等拥有直播功能的App而言，问题就非常大了。
早先，因为苹果抽成的问题，主播与平台方式捆绑在一起共同对抗苹果的，而现在新规一出，主播的队可就得重新站了，或许可能需要呼吁粉丝打赏的时候直接使用苹果客户端打赏了。
如此一来，平台方可就不太高兴了，并且他们也不会或尽量不允许“主播”直接从苹果的平台被打赏，因为平台方的命脉来源就是对于打赏的抽成。这一下身份转换的太快，主播们恐怕会因为抽成问题而与原平台分道扬镳，转而投向允许粉丝从客户端打赏的平台。
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