女婴患重病 父母放弃治疗：花这么多钱治不如再生一个

2017年1月，刚刚出生不久的小梦涵突然哭闹不停，父母将她送去当地医院就诊。医院诊断为先天性胆道闭锁病，医生告诉她父母，要立刻住院进行手术。
据新安晚报报道，听闻要花很多钱，小梦涵的父母选择了放弃。孩子母亲说，“花这么多钱还不如再生一个”。
先天性胆道闭锁是危及患儿生命的一种严重疾病，由于一系列的因素导致新生儿胆道发育欠完善，从而导致胆汁不能顺利地排出体外，引起诸如黄疸、肝脏大小改变。早期手术是治疗先天性胆道闭锁的唯一手段。但不少先天性胆道闭锁新生儿或婴儿，因延误失去了治疗的最佳时机。
于是，只有3个月大的小梦涵被送给在新疆打工的爷爷奶奶。小梦涵的母亲告诉两位老人，孩子得了重病，无钱治疗。最后留下一句，“你们看着办吧，不行就扔了!”就走了。爷爷和奶奶怀抱着小孙女懵了。看着时不时朝着他们微笑的孩子，十分难受，怎么也舍不得丢掉，毕竟是一条生命。两个老人决定，就算付出自己的命也得把孙女救回。
小梦涵先后做了两次手术，花光了所有的积蓄，该借的都借了，爷爷奶奶本以为小梦涵的病情会慢慢地好转起来，没有想到病情如此重。医生说：孩子需要顺利渡过这次关口、后期治疗跟上的话，才可能有希望。
面对巨额的手术费，看着小梦涵被病魔折磨的如此可怜，爷爷奶奶心如刀割。期间爷爷奶奶几次联系孩子的爸爸妈妈，但都以失败而告终。于是老两口留下奶奶在医院照看孩子，爷爷回到出租房打工挣钱，希望能够挽回孩子的生命。
5月大的孩子，静静地躺在病床上，发黄的身体，清澈的眼睛，目光紧紧地盯着奶奶，仿佛是在哀求：我想活下去。一边的奶奶看着小孙女，眼睛中噙满泪水，一脸无奈。两个月前，孩子被父母抛弃，不管不问，爷爷奶奶倾其所有，坚持了两个多月，经历了两次手术，“该借的都借了，只能听天由命了。”
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