习近平年内四会普京谈合作：将在更多领域深化合作

俄媒称，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平3日就中国领导人7月访问莫斯科期间达成的双边协议的实施情况进行了讨论。
据俄罗斯卫星通讯社莫斯科9月3日报道，普京向习近平表示：“很高兴有机会与您就7月您访问莫斯科期间我们所拟定的计划实施情况交换意见。”普京强调，当时在莫斯科“举行了非常翔实的会谈”。
中国国家主席习近平表示，他访问俄罗斯期间，同普京就深化中俄全面战略协作伙伴关系达成重要共识。他强调：“两国各部门正在全面落实两国元首共识，推动各领域合作取得新成果。”
另据俄新社9月3日报道，普京与习近平今年已经会晤三次。习近平7月3日至4日访俄，双方领导人会谈后发表了两份联合声明，批准了《俄中睦邻友好合作条约》新的四年实施纲要。此外，双方还签署了20多份政府间、部委间和公司间合作协议。
克里姆林宫指出，中国是俄罗斯最大的经济伙伴，自2010年起一直占据首位。
俄总统助理乌沙科夫指出，中俄在能源领域正在构建战略同盟。俄对华石油和煤炭出口不断增长，中国持续稳定地购买俄电力。
报道称，两国正在实施一系列大型基础设施项目，开展工业合作和航天合作。双方还在讨论扩大农业协作的方案。俄罗斯成立了人民币清算中心，人民币与卢布在莫斯科的交易所挂牌交易。今年3月，俄中央银行在北京设立首家境外代表处。
克里姆林宫多次强调，加强高科技领域的合作是中俄两国的合作重点。合作研发生产远程干线宽体飞机和重型直升机是民航领域的高科技合作项目。双方还正在从事“格洛纳斯”与“北斗”卫星导航系统的兼容工作。
俄联合飞机制造公司总裁尤里·斯柳萨里此前透露，中俄计划在2025年到2027年间完成研制宽体远程飞机的计划，项目投资总额约为130亿至200亿美元。
报道称，高铁领域也是双方最有前景的合作方向之一，莫斯科—喀山高铁是试点项目。双方已达成建立合资企业、实现高铁列车设备生产本地化的协议。
乌沙科夫表示，中俄正在执行两国文化部2017年至2019年合作计划。去年俄举办了中国文化节，今年中国举办了俄罗斯文化节。
报道称，目前约有2.6万名中国大学生在俄罗斯求学，在中国学习的俄大学生约有1.7万人。130所中国高校教授俄罗斯语言文学专业课程，俄罗斯则有200余所院校开设汉语课。
报道称，在赴俄游客数量排名中，中国游客居领先地位。中国同时也是俄罗斯人第二大旅游目的地国。
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