美国《纽约时报》网站9月1日发表布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德的文章《中国如何致力于限制西方的全球影响力》称，中国正在打造一种新形式的多边主义，一种由它设定基调并确定游戏规则的多边主义。与建立在赤裸裸的经济实力上的单边主义做法相比，这一战略将以有效得多的方式推进它的经济和政治影响力。
文章称，在美国显然正在退出多边主义的情况下，中国正在十分有效地运用一套酝酿了数年而如今正在见效的做法。与美国及其他西方经济体曾经拥护的全球秩序相比，中国推行的这种多边主义建立在截然不同的原则上。
文章称，北京的战略包括两个主要方面。第一个方面是通过扩大中国在现有国际组织中的影响力，从内部改变游戏规则。
中国在2001年加入世界贸易组织，承诺对外国商品和投资开放本国市场，以换取中国出口商品更好地进入全世界市场。如今中国已经成为世界第二大经济体和最大的贸易国之一，使它得以在世贸组织内部占据主导地位。中国现在是世贸组织争端解决机制的主要使用者之一，以保护它自己的利益并积极对抗其他国家对它采取的贸易行动。
文章称，凭借与日俱增的经济影响力，中国还得以增加了它在国际货币基金组织和世界银行等国际金融机构中的投票权。在这些组织中，美国和其他西方发达经济体的总投票权仍然处于支配地位。
中国战略的第二个方面是建立它自己的国际机构。这些机构给北京掌握经济大权并制定游戏规则的项目戴上了多边主义的光环。
今年5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛吸引了近30位外国领导人和许多大型国营及私营金融机构的领导人。那场会议有朝一日被人记起，不会是因为谁出席了会议或会上筹集了多少资金，而是因为它展示了中国扩大地缘政治影响力的战略。
文章称，许多加入的国家称它们必须这样做，以便从内部影响这些新机构，而不只是在外面发牢骚。
文章称，中国也很有效地把它的潜在地缘政治对手拉入了自己的经济怀抱。
文章称，中国的多边主义构想将肯定会有力地服务于中国，使它得以以一种越来越难以抗拒的方式扩大自己的经济和地缘政治影响力。
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