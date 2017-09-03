美力推对朝"最严厉"制裁 要求强制检查任何涉朝船只

外媒称，美国已提请联合国安理会于11日表决对朝制裁新决议草案。这是美国驻联合国代表机构在纽约通报的。
据德国《时代》周报网站9月9日报道，此前，美国总统特朗普曾谈到对朝实施石油禁运并冻结金正恩的所有海外资产。现在的决议草案还包括禁止朝鲜纺织品出口、禁止外国雇用朝鲜劳工，并要求对金正恩实施旅行禁令。中俄这两个安理会常任理事国到目前为止还没有同意该草案。
另据英国《观察家报》网站9月9日报道，美国将采取激进措施加强对朝鲜的孤立，要求对该国实施石油禁运和部分海上封锁。
本报记者看到的一份联合国决议草案提出禁止朝鲜出口纺织品和其他国家雇用朝鲜劳工。美国要求安理会讨论这份草案，试图在9月3日朝鲜大型核试验后强力推动联合国采取果断行动。
报道称，这份草案中最令人吃惊的内容是授权联合国成员国的海军舰船检查涉嫌运输禁运物资的朝鲜船只，并使用“一切必要措施进行此类检查”。这样一份决议将产生深远影响。任何登上朝鲜船只或迫使其转向的企图都可能引发交火。
除禁止对朝鲜出口“原油、凝析油、成品油和液化天然气”外，草案还要求禁止进口朝鲜纺织品和停止雇用朝鲜人，理由是朝鲜政权利用外汇收入“支持其被禁止的核导计划”。
美国草拟的措施还包括冻结金正恩等朝鲜高层领导人的资产。
报道认为，这样一种大幅加强经济钳制的做法很可能会遭到中俄的反对。
欧洲对外关系委员会专家理查德·高恩说：“迄今为止，中俄一直在努力给予美国刚好足够的妥协，以确保特朗普继续参与联合国事务。问题在于，面对一份异常强硬的决议和美国要求迅速采取行动的压力，会出现什么情况。”高恩认为“中国愿意考虑某些措施”，俄则不大可能单独否决决议。不过，就对朝鲜的影响而言，任何折中的决议可能都远不及美国拟定的措施。
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