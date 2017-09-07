朝鲜领导人出席核试庆功宴 疑似"氢弹头"组装视频曝光

外媒称，金正恩在出席为参与第六次核试验的科技人员庆功而举办的宴会时表示，此次氢弹试爆是朝鲜人民用血的代价换来的伟大胜利。
据朝中社9月10日报道，朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜劳动党中央军事委员会举行宴会，向以氢弹试验的完全成功带来民族历史上的大喜事、特大事件的核科技工作者表示祝贺。
报道称，最高领导人金正恩出席宴会并发表重要讲话。他强调，此次响起的氢弹爆炸声，是朝鲜人民在艰难时期勒紧腰带，用血的代价换来的伟大胜利。
金正恩就国防科学部门科技工作者在占领完善国家核力量终结阶段目标的斗争中，竭诚拥护党的并举路线，野心勃勃地更加大力开展巩固自卫性核遏制力的科研工作，提出了任务。
他说，劳动党可靠的核战斗员们时刻都不要放松以氢弹试验的完全成功带来民族历史上的大喜事、特大事件的斗争气概，应再接再厉，取得更大胜利。
据韩联社9月10日报道，朝中社10日报道称，金正恩说，朝鲜拥有自主的经济基础、优秀的科学大军、用白头山革命精神武装的军队和人民以及自力更生的战斗传统，因此必将获得主体革命的最后胜利。
报道称，从朝鲜媒体报道的内容来看，庆功宴应该是在朝鲜政权建立纪念日的9日举行的。
朝鲜中央电视台10日还播放了在平壤为参与此次核试验的科技人员举办的文艺表演现场视频。演出舞台的背景画面上除了有核弹头爆炸场面外，还出现身着防护服的技术人员组装疑似为核弹头的物体。视频显示，3名核武开发人员在印有“氢弹”字样的疑似核弹头物体前查看类似仪表盘的装置。
报道称，金正恩偕夫人观看了表演，两人非常仔细地观看了舞台背景视频，视频中出现山林因爆炸震动的场景。该视频很可能是进行第六次核试验时在咸镜北道吉州郡丰溪里的核试验场拍摄的，但尚未得到证实。专家表示，朝鲜公开核弹头组装和核试验场摇动的场景，意在尽可能宣扬此次核试验的成果。
朝鲜已表态称，面对美国卑鄙恶劣的制裁阴谋，朝方将以自身的应对方式应答，美国将会为毁灭性后果负责。专家认为，如果联合国安理会通过新的对朝制裁决议，朝鲜很可能发起新一轮挑衅，如再次试射洲际导弹。
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