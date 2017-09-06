新加坡本土十大平民美食：亲友来狮城给他这帖

亲友来新加坡，往往为他们吃什么而烦恼。目前世面上的新加坡美食攻略，大都为中国留学生撰写，很多是中国餐馆；有的却不接地气，漏过新加坡真正本土的在地美食。
尤其是新加坡的平民美食，往往让米其林评选者垂延三尺，价廉物美，要是不去吃，就太可惜了。
南洋视界编辑部集10年的美食采访经验，吐血整理出新加坡10大平民本土美食。中国的亲友到访，给他这帖，10道美食挨个品尝，刚好5天的午餐加晚餐。
亲友们吃完这10道，一定不甘就这么回国，一定是来了还要来……
新加坡本土十大平民美食
1、甘榜山鸡饭
很多中文美食博客都有推荐新加坡的海南鸡饭，但总是不得要领，有些写连锁店，有些写明星去过，但却没推荐出新加坡人最爱的鸡饭。
讲起新加坡的美食，无人不谈鸡饭。新加坡曾经最有名的鸡饭在海南街，因此得名“海南鸡饭”。（很多人误以为来自中国海南，这是谬误。就如扬州炒饭不是来自扬州一样）。
随着世事变迁，海南街上的一些知名鸡饭店已经被拆掉，而遍布全岛的一些鸡饭却良莠不齐。
尤其是一些鸡饭鸡只不好，又放了大量味精，一些外国来的游客大感失望。
我们吃过很多地方，选出的最好吃的鸡饭，是这家位于汤申路上段的“甘榜山鸡饭”。
“甘榜”是一句马来语，意思为村落。山鸡，就是“散放鸡”的意思。
这家的鸡饭首先是鸡只非常好，很少鸡油，也不用“嫩滑”加工。另外，鸡饭的“饭”很讲究，粒粒分离，却又松软可口，鸡汤入味，和白鸡配在一起，令人欲罢不能。
“甘榜山鸡饭”还卖炒芥兰和豆腐，都是很好吃的配菜。
价格方面也很便宜，半只鸡加炒芥兰和饭，只要20元。难怪这家鸡饭每天高朋满座，尤其周末，一家老小在这里吃，其乐融融也。
地址：255A Upper Thomson Road
邮编：574382
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2、义顺叻沙
叻沙在新加坡是一道特别的美食，综合了华族、马来族和印度族三大种族的烹饪精髓。叻沙是在新加坡和马来西亚的峇峇娘惹文化的标志性美食。
叻沙虽然几乎就是街头美食，但其味道之鲜美，往往令人欲罢不能。很多中国游客来新加坡，一旦吃过上好的叻沙，就会念念不忘，第二次来新加坡，就会直奔叻沙摊。
不光是华人，即使是美国人，吃完叻沙都大喊惊为天人。美国的CNN和赫芬顿邮报，分别将叻沙评为全球十大“死前必吃食物”。
新加坡最好吃的叻沙在哪里呢？在新加坡住宅区义顺的一家邻里餐室。为啥说好吃，你看每天不间断的排队队伍你就会明白为啥说它是最好吃！
邮编：760928
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3、酱蒸松鱼头
新加坡牛车水小贩中心二楼，有一家“成记松鱼头店”。笔者每次带亲友去吃的时候，亲友们都会皱一下眉头，仿佛说，这么热、环境那么差，你为何带我来吃这个。
笔者见怪不怪，不动声色。
结果，吃完后，亲友们都摸出手机来打卡，说还要来吃。更有甚者，有的企业高管居然将公司晚宴搞到这里来吃。
松鱼头肉质肥硕，入口即化，加上秘制酱料，不必赘言，无人不被俘虏。而且，价格每盘松鱼头只卖13新元。两人吃刚刚好。
地址：成记 Steamed Fish Head In Hot Sauce 335 Smith St #02-190
邮编：051335
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4、兀兰砂煲鸡饭
砂煲鸡饭是新加坡最常见的街头小贩美食，但要做好这道美食其实不容易。不单是鸡只要选得好，米的原料也大有讲究。然后就是烹饪功夫要到家。
砂煲鸡饭由于要花至少15分钟才能做好，现在很多小贩都没有这个耐性。所以，越来越多的小贩中心已经难觅砂煲鸡饭的踪影，就算找到，要用心烹制，也实属不易。
兀兰在新加坡北部，就在组屋区楼下，这家砂煲鸡饭可说是上乘制作。
砂煲鸡饭讲究肉质滑嫩，富有弹性，饭粒则粒粒分得清楚。酱油和饭粒黏在砂煲的部分是很多食客的最爱。
这家摊档其实是一家三口父母加儿子经营。这种家庭经营的摊档，说起来才会用心制作啊。
地址：Block 111, Woodlands Street 13,
邮编：730111
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5、龙海鲜螃蟹
“龙海鲜”螃蟹位于新加坡中部的宏茂桥住宅区。这个其貌不扬的海鲜餐室在新加坡可是名气很大。你要是不能忍受排队时间太长，你最好别去。
说起螃蟹，新加坡的斯里兰卡螃蟹料理可说是新加坡的国菜。中国国家主席来新加坡，国宴菜单上必有辣椒螃蟹。
这家龙海鲜螃蟹不但有味美的辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，其主打招牌菜肴是“辣椒米粉汤”。
螃蟹米粉汤是每次来的必选一道菜肴，味道鲜美得无以言表。在点菜时，服务生一般会提醒你多要一点米粉……
其实，除了辣椒螃蟹，龙海鲜的“奶油螃蟹”也是一绝。
总之，“龙海鲜”的螃蟹可以说是新加坡本地最令人趋之若鹜的美食之一。但由于远离旅游区，多数为本地人享用，本地人也会带亲朋好友前来。周末排队通常两小时，建议非周末前往。
需要说明的是，这篇十大美食中，龙海鲜是价格最贵的，这是因为斯里兰卡螃蟹原料本来就贵嘛！
地址：Ang Mo Kio Avenue 3, #01-1222,Block 232
邮编：560232
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6、中峇鲁潮州粥
中峇鲁早前是新加坡华人最密集的地区，因此也聚集着大量的美食。
笔者这次推荐的是本地人最爱的琼南利潮州粥。
其实，粥还是其次，好吃的是那些菜肴，很有特点。尤其是潮州风格烹制的各种卤味，包括鸭头、鸭翅和鸭掌，是下粥的绝佳菜肴。
很多老一辈的新加坡人，喜欢在这里边吃潮州粥边聊天。
地址：717 Havelock Rd, Singapore
邮编：169643
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7、了凡香港油鸡面饭/钊记油鸡面饭
这里之所以列出两家，是因为第一家了凡香港油鸡面是新加坡首个被米其林评委一星的美食。不过，编辑部认为，钊记油鸡面饭一点不输阵，同样好吃，而且不必排队。
新加坡牛车水是本地人和旅人必造访之地，牛车水小贩中心里隐身一群身怀绝技的厨艺高手，闯荡中餐料理30多年的油鸡饭面师傅陈翰铭，正是获米其林一星肯定的小贩中心业者。
陈翰铭告诉媒体，他在偶然机缘下向香港老师傅习得制作油鸡的不传之秘，新加坡当年不流行油鸡，由于油鸡本质、酱料及味道的确与众不同，他因此不断琢磨如何再丰富油鸡料理内涵，进而研制出独特风味，和香港的油鸡饭一较高下。
陈翰铭经过20年多的淬炼，烤炙油鸡技巧也愈加成熟，他于8年前在牛车水小贩中心站稳脚步，主打油鸡，每天的排队人龙不断，这样的油鸡料理功力，让他在牛车水小贩中心里占有一席之地。
陈翰铭的摊档被评为米其林一星之后，食客大增。目前在牛车水开了一间餐室，满足八方而来的食客。
不过，牛车水另一家钊记油鸡面家也是功夫了得，成名要比了凡更早。很多旅游书上都记载这家美食，因此每天食客络绎不绝，尤其吸引香港和台湾的老饕们前来朝圣。
钊记油鸡面家
地址：32 Upper Cross St
邮编：058339
了凡香港油鸡饭面
地址： 336 Smith St
邮编：050336
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8、三巴旺深记烧鸭
这是一位香港师傅在新加坡北部三巴旺地区开的餐室，主打的就是这款烧鸭。
由于餐室位于北部，在新加坡不是太知名。但酒香不怕巷子深，深记的烧鸭可以说是凡吃过，就不会忘记。
很多时候，你去得稍晚一些，鸭子后被卖光了。有时候你要一只鸭子对方说没有，只能给你四分之一。所以，要去的话一定要赶早啊。
深记烧鸭皮酥肉嫩，酱料也很特别，让你很难忘。
不过，要注意，餐室的地址在北部，距离新加坡旅游区较远，怕远就不要去了，但去了绝对值得！
地址：Sembawang Garden Arcade, 3 Jalan Legundi
邮编：759266
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9、香港街珍记三捞河粉
位于新加坡老区的亚历山大路，有一家名为香港街珍记的餐室，位于组屋区楼下。每天午餐晚餐时生意兴隆。
其实，这家经营的就是新加坡人俗称的“煮炒”，翻译成中国华语就是家常炒菜。
不过，香港街珍记的拿手美食却在本土华人社群中闻名遐迩，就是下图那款三捞河粉。
三捞河粉的是用河粉、芽菜和鱼片炒制。用料不是很猛，但却非常入味，是本地人的一道经济美食。
地址：125 Bukit Merah Lane 1 #01-190
邮编：150125
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10、惹兰加由印度煎饼
最后介绍一道到新加坡必吃的印度美食，印度煎饼。
最好吃的印度煎饼其实位于新加坡一个绝美小镇——惹兰加由。这个小镇位于新加坡实里达航空工业园区南部。但由于当局近年来的发展，小镇南边已经是高楼林立了。
不过，惹兰加由这家印度煎饼依然是吸引大批食客前来品尝。
煎饼品种有很多，但笔者推荐原味煎饼，配以印度咖喱，最能体现印度煎饼的味道。
你可别小看印度煎饼的档次。新加坡总理李显龙常常请外国政要以印度煎饼喔。
除了印度煎饼，你也可以尝一下印度奶茶。印度奶茶不同于其他奶茶，味道更为浓郁。
地址：237 Jalan Kayu
邮编：799461
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好了，我们推荐的这十道新加坡本土美食，让你好好招待远道来新加坡游玩的朋友，让他们不但玩得尽兴，更能品尝新加坡多元丰富的美食文化。
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