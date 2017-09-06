新加坡本土十大平民美食：亲友来狮城给他这帖









2、义顺叻沙

叻沙在新加坡是一道特别的美食，综合了华族、马来族和印度族三大种族的烹饪精髓。叻沙是在新加坡和马来西亚的峇峇娘惹文化的标志性美食。









叻沙虽然几乎就是街头美食，但其味道之鲜美，往往令人欲罢不能。很多中国游客来新加坡，一旦吃过上好的叻沙，就会念念不忘，第二次来新加坡，就会直奔叻沙摊。

不光是华人，即使是美国人，吃完叻沙都大喊惊为天人。美国的CNN和赫芬顿邮报，分别将叻沙评为全球十大“死前必吃食物”。

新加坡最好吃的叻沙在哪里呢？在新加坡住宅区义顺的一家邻里餐室。为啥说好吃，你看每天不间断的排队队伍你就会明白为啥说它是最好吃！

















砂煲鸡饭由于要花至少15分钟才能做好，现在很多小贩都没有这个耐性。所以，越来越多的小贩中心已经难觅砂煲鸡饭的踪影，就算找到，要用心烹制，也实属不易。









兀兰在新加坡北部，就在组屋区楼下，这家砂煲鸡饭可说是上乘制作。





砂煲鸡饭讲究肉质滑嫩，富有弹性，饭粒则粒粒分得清楚。酱油和饭粒黏在砂煲的部分是很多食客的最爱。





这家摊档其实是一家三口父母加儿子经营。这种家庭经营的摊档，说起来才会用心制作啊。





地址：Block 111, Woodlands Street 13,

邮编：730111





————————————————





5、龙海鲜螃蟹





“龙海鲜”螃蟹位于新加坡中部的宏茂桥住宅区。这个其貌不扬的海鲜餐室在新加坡可是名气很大。你要是不能忍受排队时间太长，你最好别去。

















由于餐室位于北部，在新加坡不是太知名。但酒香不怕巷子深，深记的烧鸭可以说是凡吃过，就不会忘记。

很多时候，你去得稍晚一些，鸭子后被卖光了。有时候你要一只鸭子对方说没有，只能给你四分之一。所以，要去的话一定要赶早啊。

深记烧鸭皮酥肉嫩，酱料也很特别，让你很难忘。

不过，要注意，餐室的地址在北部，距离新加坡旅游区较远，怕远就不要去了，但去了绝对值得！









地址：Sembawang Garden Arcade, 3 Jalan Legundi 邮编：759266 ————————————

9、香港街珍记三捞河粉

位于新加坡老区的亚历山大路，有一家名为香港街珍记的餐室，位于组屋区楼下。每天午餐晚餐时生意兴隆。









其实，这家经营的就是新加坡人俗称的“煮炒”，翻译成中国华语就是家常炒菜。

不过，香港街珍记的拿手美食却在本土华人社群中闻名遐迩，就是下图那款三捞河粉。









三捞河粉的是用河粉、芽菜和鱼片炒制。用料不是很猛，但却非常入味，是本地人的一道经济美食。









地址：125 Bukit Merah Lane 1 #01-190

邮编：150125

————————————





10、惹兰加由印度煎饼

最后介绍一道到新加坡必吃的印度美食，印度煎饼。









最好吃的印度煎饼其实位于新加坡一个绝美小镇——惹兰加由。这个小镇位于新加坡实里达航空工业园区南部。但由于当局近年来的发展，小镇南边已经是高楼林立了。

不过，惹兰加由这家印度煎饼依然是吸引大批食客前来品尝。









煎饼品种有很多，但笔者推荐原味煎饼，配以印度咖喱，最能体现印度煎饼的味道。

你可别小看印度煎饼的档次。新加坡总理李显龙常常请外国政要以印度煎饼喔。

除了印度煎饼，你也可以尝一下印度奶茶。印度奶茶不同于其他奶茶，味道更为浓郁。





地址：237 Jalan Kayu

邮编：799461





———————————————

好了，我们推荐的这十道新加坡本土美食，让你好好招待远道来新加坡游玩的朋友，让他们不但玩得尽兴，更能品尝新加坡多元丰富的美食文化。

快收藏吧！





Twitter

sgnypost





