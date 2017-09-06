电子植入设备有望取代化学药物

据英国《泰晤士报》网站9月9日报道，可刺激从大脑到肠道的神经主干道的移植物，已经被用来改善抑郁、癫痫和类风湿性关节炎等疾病的症状。
美国桑吉斯塔特公司计划在2018年进行首个通过类似手段来防止女性在生产时因失血过多死亡的试验。
纽约范斯坦研究所负责人凯文·特雷西率领的团队开展了对关节炎的研究，目前他们正在研究如何通过“听取”神经系统的声音来发现疾病的迹象。
特雷西教授说，这种方法能让医生仅通过一些电极就做出诊断并提出治疗建议，同时还为通过改造病人神经活动来重塑免疫系统带来了希望。
这一方法可能为阿尔茨海默病和帕金森病带来首个有效的治疗手段，身体的免疫机制紊乱日益被认为是导致这类疾病的原因之一。特雷西教授说：“这种方法的长期目标就是开发出一种新的个性化医疗形式。我们正在创造历史。”
本周在英国医学科学院的年度论坛讲座上，特雷西教授说，研究人员在用电极神经刺激替代化学药物方面已经迈出了第一步。
范斯坦研究所的科学家正在研究如何控制与糖尿病、结肠炎、癌症、克罗恩病和红斑狼疮等疾病相关的生物化学机制。这一技术在美国已获准用于治疗肥胖，而在英国已获准用于治疗抑郁症和癫痫。
一个重要的目标就是要“破译”能够显示一个人健康状况的神经活动的模式。
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