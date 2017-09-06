iPhone 8或难给苹果带来好运 与中国厂商竞争激烈

港媒称，苹果公司两款最新iPhone手机的名称中都带有数字8，这一数字在中国是幸运数字，但这可能无法给这家公司在中国带来好运。
据香港《南华早报》网站9月18日报道，最近的一项调查显示，在中国用户群体中，iPhone 8和8 Plus手机可能没有另外一款新手机iPhone X受欢迎，因为这款手机的新特点和外观上令人吃惊的变化比普通升级款更具吸引力。
据互联网巨头腾讯公司旗下市场研究机构企鹅智酷公布的调查结果，尽管价格高昂（在中国起售价为8388元人民币），iPhone X仍然是三款新手机中消费者最想购买的一款。
对73907名中国网民的调查结果显示，在有意购买新款iPhone的消费者中，有66.2%选择了iPhone X。
苹果公司将iPhone X称为“智能手机的未来”，拥有之前的iPhone手机中没有的新特点，包括全屏幕设计和面部识别技术。
IHS马基特公司移动和电信事务高级主管伊恩·福格在一份报告中说：“消费者面临的选择很明确：现在买一台iPhone 8或8 Plus，享受指纹识别、无线充电和性能增强所带来的快乐，或者多等一些时间，多花一些钱，买一台iPhone X。”
抛开iPhone X可能会带走一部分消费者不谈，iPhone 8还面临着和中国智能手机制造商的激烈竞争。中国的这些厂商一直在朝着价值链的上游移动，并且它们在用户中的口碑也越来越好。
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