在Facebook承认俄罗斯购买了美国政治广告之后 参议员呼吁更密切关注

据《华盛顿邮报》报道，Facebook本周在国会调查人员面前作证说，它能够找到2016年美国大选前出售给疑似俄罗斯资助巨魔农场的广告。在该平台上售出的约3000个广告——早在2015年就从470个假帐账户中售出——总计约10万美元，并有关于总统提名人和热点话题的特写内容。
该公司表示，大多数广告都没有提到两位总统候选人中的任一位，其中四分之一的广告是有地理定位的，这引发了一些问题，其中很多问题已经被问了不止一次了。其中最紧迫的是俄罗斯如何精确定位广告的：那些传播的广告需要某些特定数据才能正确地将这些广告发送给摇摆不定的选民。将这些广告大规模发布的能力表明了一些事情——包括参议院委员马克·华纳（D-VA）参议员联合主席，调查俄罗斯对选举的影响以及可能与特朗普竞选的联系 ——也就是说，它可能与美国的其他人进行过协调。
据“熟悉Facebook内部调查”的一位高管说，“这是公司不能决定的事情。” 华纳今天对Axios说，“我想得到比今天更全面的关注。” 同时Facebook4月份的报告中表示，“我的希望是，我们甚至在一定程度上可以把Facebook、Twitter和其他一些社交媒体公司都带到公开听证会。”
早些时候，CEO马克•扎克伯格淡化了“虚假新闻”对选举结果产生的影响；4月份的一份报告描述了“信息业务”的影响力微乎其微，公司发言人此前说，没有证据表明俄罗斯相关实体购买了广告。
但Facebook也拒绝让研究人员研究选举广告中的原始数据以及他们的影响，引用了隐私政策。
除了Facebook对美国大选的承认外，该公司还说，Facebook在最近的几个月里，在博客帖子中提到，“我们已经针对法国、德国和其他国家的虚假账户采取行动。”
这一决定是Facebook试图限制虚假账户、错误信息以及其他复杂的内容的多个应对措施之一。
该公司和其他公司为迎合现代媒体而努力，这种新的透明度是这项努力的一部分，并对该公司在选举中的作用提供了更有价值的启示。但它也强调了我们对Facebook广告生态系统如何运作的了解，这也是广告商特别感兴趣的话题。
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