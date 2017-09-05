世界移动通信大会美洲展聚焦5G

世界移动通信大会美洲展12日至14日在美国旧金山举行，来自全球移动产业和相关领域的约3万名专业人士齐聚一堂，重点关注第五代移动通信技术（5G）等移动领域的创新技术、产品和服务。
世界移动通信大会美洲展由全球移动通信系统协会与美国相关行业协会联合推出，是面向整个美洲的大型展会。全球移动通信系统协会每年在西班牙城市巴塞罗那举办的世界移动通信大会是相关领域的全球性重要展会。
本次世界移动通信大会美洲展吸引了1000多家企业参展，重点突出5G和下一代网络通信技术、物联网等领域的创新。业内人士在多场论坛中探讨5G技术研究、部署和标准制定，以及基于5G的应用和创新。诺基亚、爱立信、中兴等企业还展示了其5G解决方案及应用场景。
中兴公司在展会上再次推介其Pre5G概念。作为4G向5G演进的阶段性技术，Pre5G相比4G可提升6至8倍系统容量，目前中兴已在全球部署超过60多个Pre5G网络。中兴公司相关负责人程立新在接受采访时说，在推动5G技术方面，中兴与全球许多运营商、标准制定机构、产品设计公司合作，在研究、部署和标准制定等方面全面发力。
爱立信公司则介绍了5G在物联网、网络安全、游戏、智慧城市等方面的应用前景。公司先进技术研究所主管基思·尚克说，在美国，5G技术将在今年至明年进入早期部署，首先着眼于解决家庭宽带的“最后一英里”入户问题，希望能在这方面取代光纤。
不过，全球移动通信系统协会在大会期间发布的一份全球移动行业趋势年度报告说，业界在为5G而兴奋之际，忽视了4G仍有很大增长空间的事实。预计到2025年，4G占全球移动连接的份额会从如今的四分之一增至三分之二。5G的早期部署将可能瞄准高带宽应用，如超高清视频、虚拟现实和增强现实等。（新华社）
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