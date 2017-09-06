特朗普欲拉印度介入阿富汗：印度会“上套”吗？

港媒称，巴基斯坦拒绝美国负责南亚事务的助理国务卿韦尔斯访巴，以示对特朗普南亚新战略的不满。美巴反目之后，美军在阿富汗的困境将更加艰难。
据香港《东方日报》网站8月31日报道称，特朗普早前指责巴基斯坦“窝藏恐怖分子”，并为发动叛乱反对美国支持的阿富汗政府的武装组织提供庇护。特朗普决定向阿富汗增兵4000，同时提升美印关系，要求印方为阿富汗稳定“发挥作用”。在美国新版的南亚战略中，巴基斯坦地位下降，印度地位上升，这让巴基斯坦不爽，怒拒美国特使访巴也就理所当然。
过去十几年，美国的南亚战略主要是在印巴之间搞平衡，在阿富汗问题上倚重巴基斯坦。如今特朗普颠覆过往的做法，导致南亚地区的力量失去平衡，同时给美国的阿富汗战略增添更多的风险与变数。
报道称，最关键的是，印度与巴基斯坦是“死敌”，如果美国将印军引入阿富汗，相当于在巴基斯坦西北部悬了一把剑。
报道认为，特朗普原本期望利用印度“借刀杀人”，美国可以抽身而退，但印度未必会“上套”，很可能一边向美国要军援买武器，一边象征性向阿富汗派出小量部队敷衍特朗普。美国失去巴基斯坦支持，又得不到印度的支援，将处于双失的尴尬地步。
报道称，阿富汗向来是大国的埋葬者，英国当年在此饮恨而回，苏联亦在此损耗国力，如今美国已在当地投入上万亿美元，陷入这个战争泥潭十多年，成为美国有史以来最长的对外战争，但特朗普不仅不止损，反而增兵，并激化矛盾，这将令美国霸权进一步透支。
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