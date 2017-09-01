“争取挺到明年” 乐天给在华超市再注资近30亿元

韩媒称，乐天玛特8月31日表示，为摆脱因“萨德”问题造成的经营困局，决定出资3亿美元（约合20亿元人民币），对中国区乐天玛特进行第二轮紧急“输血”。乐天玛特计划用2.1亿美元偿还短期贷款，剩余的9000万美元则充当在华乐天玛特周转资金。
据韩联社8月31日报道，乐天玛特相关负责人表示，今年3月提供的第一轮周转资金（3600亿韩元）近期已用尽，因此决定筹措第二批资金。
报道称，自今年3月中旬起，乐天玛特在中国的112家店铺中，有87家处于停业状态。正常营业的12家店铺也因中国民众的抵制情绪，销售额骤减80%。
报道称，乐天玛特遭受损失估计达到5000亿韩元（约合人民币29亿元）。但是根据中国《劳动法》，即使门店停业也需照常向中国籍员工发放工资，且每月缴纳门店租赁费和货款，这也给乐天玛特造成不少压力。
另据韩国《亚洲经济》8月31日报道，乐天集团将二度为中国乐天玛特筹集运营资金，继今年3月为乐天玛特输血3600亿韩元之后，乐天玛特时隔6个月再次宣告“病危”。
乐天玛特相关人士表示，3月筹集的紧急运营资金3600亿韩元本月底全部耗尽，因此决定追加资金支持，若顺利，本次输血或能使乐天玛特坚持到年底。
报道称，若目前的情况持续至年底，损失金额将达到1万亿韩元（约合59亿元人民币）。尽管经营遇到困境，但乐天方面并没有撤出中国市场的想法。乐天集团争取挺到明年上半年，若形势仍无好转，再考虑是否缩小事业规模等方案。
另据韩国《中央日报》网站8月31日报道，由于受“萨德”问题影响，乐天玛特在华门店停止营业变成了常态。
报道称，之所以被要求停业整顿是因为违反《消防法》等原因，何时解禁不得而知。但是即使不开门营业，也需要运营资金。
因为短期内“萨德”问题出现转机的希望也不大，因此流通业有分析称乐天很难长期维持下去。
乐天的立场仍然是“不会撤出中国”。乐天相关人员称“计划这样撑到明年上半年”。然而也有谨慎的观点认为，若明年下半年还没有什么变化，有可能会缩小业务规模、抛售设施、缩减经营等，进行业务重组。乐天玛特相关人员解释称，虽然没有制定具体计划，但可以考虑调整业务有价证券、抛售部分资产、结构调整等。
报道称，除了乐天之外，进军中国的其他企业也苦恼不已。1997年进军中国、分店一度开至30家的易买得，今年5月决定彻底撤出中国市场。连续20年赤字，再加上“萨德”问题的影响，易买得在华门店的实际业绩继续恶化。易买得公布消息称，截止到年末，中国剩余的6家易买得超市将全部关门。
报道称，在中国市场发展硕果累累的爱茉莉太平洋也受到了“萨德”问题的直接影响。今年第二季度销售额与营业利润分别只有10250亿韩元、1016亿韩元，营业利润比去年同期缩减了一半。在“萨德”问题影响下爱茉莉太平洋仍然在中国扩大悦诗风吟、雪花秀卖场，但结果并没有达到期待值。中国游客在韩国购买的化妆品销售额有所减少也对实际业绩的恶化带来了影响。
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