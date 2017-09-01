女性每天平均涂抹168种成分来护肤，专家：老得更快！

每个爱美的女性都希望自己能容颜不老，永远年轻，因此都会特别注重脸部的保养。
混合化学成分对皮肤有害
据中国新闻网援引澳洲网报道称，一份最新的调查显示，女性平均每天会用12种护肤产品，这意味着每天会把168种成分涂抹在脸上。
澳大利亚生物化学家马卡尔（Donna Marcal）对此表示，女性应该对此重新考虑，因为使用太多的护肤产品会造成一些损害，比如过早老化和粉刺等。
“当医生在给病人开处方药物的时候，都会告诫病人要避免与其他药物混用，不过同样的事情不会发生在护肤产品上，但是未知的化学物质混合在一起是有可能刺激到皮肤的。”马卡尔说。
马卡尔表示，女性对于自己每天使用的富含化学成分的护肤品要注意。“即使一些化学成分是安全的，但是我们不知道它与其他成分混合在一起后是否还安全。”
需使用多种抗氧化剂
报道称，现在大部分的护肤产品里面都含有化学成分，而过多的使用化学产品对于皮肤来说是一种伤害。
“我们买东西的时候没注意它的成分是什么，还有很多女性不仅涂抹护肤产品，还每天都化妆，用化妆品掩盖面部肌肤，人们真的需要确定涂抹在脸上的产品包含什么成分，但很不幸的是我看到很多年轻女性化浓妆去让她们看起来‘好看’。”马卡尔说。
对于那些想要保持年轻的女性，马卡尔表示，增强皮肤的抗氧化性是关键，而同样重要的是，护肤产品中需要包含多种抗氧化剂。
“当这些抗氧化剂一起工作的时候，可以清除我们每天都会接触到的自由基。自由基会破坏DNA并最终摧毁整个细胞，进而加快皮肤老化。一些天然富含抗氧化剂的成分包括石榴、白藜芦醇、天然维生素E、维生素C、绿茶提取物、卡卡杜李子和番茄红素。”马卡尔说。
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