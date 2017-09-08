中国“海归”求职遇尴尬：起薪最低仅3500元

港媒援引内地媒体报道称，海外留学一度被中国年轻人视为可以找到更好工作机会的黄金门票，但如今从海外留学回来的学生的平均起薪已从一万元人民币下降到6000元，这与在中国国内接受教育的学生相比优势已不那么明显。 。
据香港《南华早报》9月6日报道称，虽然工资较低，但同时近年来从国外回国的人数也在增加。
2007年，仅有4.4万人选择回国，但到2016年，这一数字增加了近10倍，达到43.25万人。
根据内地媒体的一项随机调查显示，大多数海归对工资和待遇并不满意，其中28%的人收入不足6000元，40%的人收入在6000到8000元之间。
报道称，海归最低工资仅为每月3500元，与海外留学的高成本相比，这些工资显得微不足道。随着各大学寻求从国际学生那里获得更多额外的收入，留学生的平均花费已达到30万人民币。
一位26岁的林姓女生在澳大利亚学习了6年后，她决定今年回国找一份工作。尽管小林的雅思成绩并不算高，但她还是得到了墨尔本莫纳什大学的录取通知，主修金融专业，她的家人认为这一专业可以帮助她在毕业后找到一份好工作。她的家人卖掉了房子，筹集了120万元来资助她的学业。
小林说：“家里的老房子被卖掉，我心里五味杂陈，默默地告诉自己，不要辜负他们的这份辛苦。”
但出人意料的麻烦打乱了小林的毕业计划，她挂掉一门课程，但她忽略了她必须参加听证会的通知，错过了解释的机会，被迫转学到另一所大学。2017年，小林终于毕业了，并很快回国找工作。
小林说，“一回国，我就想工作，等不及了！我在澳洲花了6年爸妈的钱，而以前的同学们已经工作了两三年了。”
但现实给了小林一个残酷的教训。在一次面试中，公司HR问小林，“我问一个比较现实的问题，你能运用哪些人脉资源在你这份工作中？”小林表示这打击了她的自信心，她刚回国，什么人脉资源都没有。
小林最后找到了一份工作，主要是和客户对接采购，沟通和营销为主，报道并未提及小林最后工作的公司，也没有提到她的确切工资。
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