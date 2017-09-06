为什么内地人从小学英语却说不流利？

香港《南华早报》9月7日刊登香港科技大学校长的前演讲稿撰写人菲利普·杨的文章，题目为《内地毕业生为什么不能说一口流利的英语？怪教学方法》。
文章称，内地人对英语爱恨交加。英语被看成是“充满机会的语言”——它可以帮助获得梦寐以求的海外教育、待遇优厚的工作或外国国籍。
尽管大家都知道英语学习很重要，但内地的英语教育依旧令人惊讶。内地的学生们说，初中的三年才是学习英语最有效的时期，而上高中后，好像被高考绑架了，为了考试不断进行练习。
文章称，在内地的大学里，英语学习在头两年是强制性的。但是，这种语言的教学却很书面，缺乏实用的技能。大学毕业要求学生们需通过大学英语四级或六级考试。但雇主们抱怨说，很少有毕业生可以应付那些哪怕是简单的写作、回复英文电子邮件或接听商务电话的工作，更不用说与外国客户进行贸易谈判了。而有些地区，人们甚至讨论要把英语从规定的课程中删除。
出了什么问题？首先，缺少一种方法。那种记住个别词汇和令人费解的语法的学习方法是落后的。任何有效的方法都必须解决两个问题：第一，你为什么能理解英语句子中的每一个单词，却不能理解它的整体含义？ 第二，在拥有了基本的熟练程度后，为什么在英语方面的进步变得更难，不管你学习有多么刻苦？许多在美国生活了几十年的中国学者也是如此。
文章称，只要英语教学被“死记硬背”的学习方法套住，学生就被剥夺了学习“如何学习”的机会，或者失去在“模式识别”中的敏感度训练，尤其是在发展写作技巧方面。有人说，与非母语人士不同，母语人士可以在潜意识中学习语言，但学生一旦获得“模式识别”能力，也可以进行“潜意识”学习。
文章称，每年有近50万内地学生出国留学。内地是世界第二大经济体，但印度人在世界500强企业或美国大学的人数却远远超过内地。内地缺乏英语交流的软实力。这个挑战不应该留给补习学校或辅导中心，因为学生作为一个被测试者，不可能将英语转化为能力。必须重新思考英语教学方法，以使学生为未来做好准备。
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