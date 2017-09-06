非洲应制定有效战略借力中国

美国《福布斯》非洲版网站9月6日发表约翰·哈内科姆的文章《中国真的在帮助非洲吗？》称，过去30年里，非洲的对外关系发生了显著变化。虽然因为地理原因，非洲、尤其是北非一贯倾向于以欧洲为焦点，但是现在它已经把目光转向了东方。
文章称，在非洲，中国由过去的小投资者摇身变为最大的经济伙伴。非中贸易增速惊人，“中国龙”俨然成为新的非洲丛林之王。
非洲现在约有万余家中资公司，为数百万非洲人创造了就业岗位。中资公司在制造、能源和基础设施等行业展现出非凡的实力。早年的著名例证之一就是坦赞铁路。农业、银行业、保险、运输物流、住房、信息通信技术和电信等行业都将向中资公司大规模转移。
文章称，要保证非中伙伴关系持续发展，需要解决三个关键问题：腐败、人身安全以及语言文化障碍。
文章称，非洲腐败猖獗，暴力与犯罪在非洲各地盛行，使得鼓励社群建设、外国直接投资的努力付诸东流。语言文化障碍可以造成冲突，进而带来误解。如果对这些问题放任不管，可能削弱非中关系整体的可持续性。
简单来说，只要中国的增长战略可以产生丰厚的经济收益，任何一个国家都可能成为援助的对象。目前这种战略的重点是与资源丰富的国家结成伙伴关系，这些国家往往没有利用这种双边贸易机会所需要的行之有效的政治和经济结构。
文章称，关键的挑战在于制定一项有效的政治经济战略。这种战略应当涵盖以下内容：培育非洲的中产阶级、培养非洲的企业家、分配生产要素、创新性分配以及公私合作。
文章称，非洲经济分化的现状需要通过积极培育中产阶级来解决。必须废除部落为基础的经济封建制度，代之以受过良好教育且积极参与经济的中产阶级。此后就可以推动政治发展，进而营造更健康的国际贸易关系。
文章称，创业在非洲尚处于萌芽状态，但农业、制造业、零售业和旅游业可以充当“就业海绵”，提供低级的劳动密集型工作。虽然算不上基础性就业战略，但是它会快速、广泛地产生就业岗位，这些岗位往往只要求非常基本的技能。这些行业可以提供进一步的职业培训，防止出现代际技能差距。
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