杀害中国女留学生的美国嫌犯落网：曾持5把枪在逃

据中华人民共和国驻休斯敦总领事馆9月26日消息，美国中部时间2017年9月25日，美国佐治亚州科伯郡警察局向中国驻休斯敦总领馆通报，涉嫌日前在该郡杀害一名年轻女性中国公民的嫌犯于当地时间9月25日下午被警方逮捕。
9月18日，一名年轻女性中国公民被发现在美国佐治亚州亚特兰大地区科伯郡一处公寓内被害身亡，疑犯持5把枪在逃。获悉后，中国驻休斯敦总领馆高度重视，总领事于9月20日赴佐治亚州紧急约见美国警方，表达严重关切，要求尽快破案缉凶。
9月25日上午，副总领事再次约见科伯郡警方，敦促尽快缉拿嫌犯，并与受害者生前就读院校佐治亚理工学院相关负责人和受害者家属会面。
9月25日下午，嫌犯被警方逮捕。
【阅读延伸】
当地时间18日晚，美国佐治亚警方在一幢公寓内发现了一具女尸，虽然DNA数据检测还未有结果，但警方根据体型，穿着等诸多线索初步判断死者正是17日失踪的佐治亚理工（GT）毕业的中国女留学生乔某（化名）。据悉，涉嫌杀害其的嫌犯森里内克目前仍在逃。
一位知情人称，嫌犯是一个性格极其不稳定的人，曾是狙击手，并且有5把枪（狙击1把，来福1把，3把手枪）。
公寓内现女尸 杀人嫌犯仍在逃
据美国中文网援引受害者友人的话称，16日晚7点20分，这位友人与受害人最后一次用微信聊天，当时并没有何异常。17日受害人应该与朋友有约，但最终她没有去，朋友联系未果。受害人远在广州的妈妈也十分焦急，这几天一直尝试联系她，周围的同事朋友也都在寻找她，也曾去过她所在的公寓但是敲门未有回应。焦急的朋友们曾经在失踪后报警，但是警方认为失踪时间太短，并没有立案。18日，朋友们再次选择了报警，当警方冲入受害人所住的公寓后，在里面找到了一具尸体。
此时一个重要的人物浮出水面，这就是受害人之前交往的美国男友森里内克（Brian Marsh Semrinec）。这名现年24岁的男子的汽车还停在车库内，而受害人曾驾驶的白色2015年Honda-CRV，车牌号码佐治亚州CDD3152却被他开走，目前嫌犯在逃。
警方在警告中显示，森里内克是这起凶杀案的嫌犯，他最后一次被发现的地点为亚特兰大西部，时间是9月17日。受害人是几年前来读研究生的广州女生。毕业后，选择了留在附近工作，工作地点也在亚特兰大西北方不远处。据友人称，受害女生工作时间并不长。而嫌犯此前与被害人在同一公司工作，在一个月前疑似被公司开除。
嫌犯曾是狙击手 性格极其不稳定
在得知女生可能已遇害后，不少当地的朋友转发了这条信息。据悉，有人在朋友圈内留言称嫌犯早就出了名的可怕，曾经让借住在家里的人都害怕的搬了出去，觉得生命受到了威胁。对于嫌犯究竟是个什么样的人，我们试图联系知情人，但是并没有得到确定答复。
不过在受害女生朋友的一些采访中，我们似乎勾画出了一个嫌犯的概括，那就是性格暴躁、熟练使用武器，并威胁过他人、极端种族歧视者、对人精神虐待以及强烈的控制欲。
在对受害人朋友的采访中，她也提到，这名男生性格并不好，虽然她从未与他见过面，但是已有耳闻。嫌犯男友曾经去过阿富汗当兵，脾气暴躁。另一位知情人称，嫌犯曾是狙击手。是一个性格极其不稳定的人，而且令人恐怖的是嫌犯有5把枪（狙击1把，来福1把，3把手枪），嫌犯曾经只因为邻居投诉他停车位置的事，就拿着狙击枪标准对方。目前嫌犯在逃，令社区恐慌。嫌疑犯也是一名极端的种族歧视者，尤其歧视非裔。受害者也曾因为劝他，发生过激烈争吵产生矛盾。
据受害女生的一位朋友称，其实受害女生早就想与男方了断。因为在跟男方相处过程中，她受到的精神虐待已经到了需要看心理医生的地步。但因为惧怕对方的过激行为，一直不敢贸然行动，直到今天悲剧的发生。另外嫌犯还对受害女生有强烈的控制欲，不允许她跟任何朋友交往，并曾威胁死者的朋友，将他们逐出家门。
嫌犯毕业后即参军 曾在阿拉斯加神秘失踪一周
受害人的另外一位朋友告诉记者，嫌犯在杀人后持有女生的信用卡，而且可能已经逃到了纽约，因为最后一次信用卡刷卡记录正是9月18日在纽约的一笔消费。记者就此联系了当地警方，但是截至发稿为止，警方并没有正式回复。
据悉，嫌犯森里内克是1993年出生，于2011年高中毕业后即参军。曾在19岁生日后被派往阿富汗，后调配到阿拉斯加的理查德森基地。但是在众多信息中的一条新闻让人颇为关注，那就是其曾在阿拉斯加神秘失踪一周。在2014年5月12日，森里内克最后一次被人看到从安克雷奇市中心的一家酒店出来后，就再也没有出现。后来警方媒体出动了大量警力寻找他。最终在一周后被安全找到。
从这份失踪报告中，可以看到森里内克的一些体貌特征。比如棕色眼睛，身高6英尺1英寸（约186cm），腿部膝盖上方有“鱼”图案的纹身，左胸上方有烧伤疤痕。而根据警方公布的信息可知，这两三年来，森里内克体重明显增加，还剪了头发并蓄了胡须。
据悉，受害人的母亲已从国内动身前往佐治亚，父亲因为在国外出差，签证的原因目前正在抓紧办理来美事宜。当地的华人会负责接机和安排住宿，并带着父母前往警方处。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost