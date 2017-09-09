美可能向阿富汗增兵3500人 加大力度打击塔利班

外媒称，有美国官员6日透露，美国将向阿富汗增兵约3500人。这个数字与人们的预期大致相符。
据路透社9月6日报道，在不愿具名的官员透露这一消息之际，美国国防部长马蒂斯和参谋长联席会议主席邓福德正与国会成员举行秘密会议讨论特朗普总统的地区战略。
五角大楼表示在马蒂斯正式公布之前对增兵数量不予置评。如果得到证实，此次增兵将使美国驻阿富汗军人总数达到1.45万人左右。
在对其阿富汗政策进行了长达数月的检讨之后，特朗普上周决定让美国继续参与看不到尽头的阿富汗境内冲突，承诺加大力度打击塔利班反叛分子。
马蒂斯日前表示已签署命令向阿富汗增兵，但没有具体说明增兵规模，称他需要先向国会汇报。
美国驻阿富汗兵力在2011年达到顶峰，超过10万人。随后华盛顿受到国内政治压力缩减这场劳民伤财的作战行动。
一些美国官员曾向路透社表示怀疑向阿富汗增派部队是否有益，因为任何在政治上可以接受的增兵数量都不足以扭转局势，更不可能实现安全和稳定。迄今已有超过2300名美国军人在阿富汗战死，1.7万多人受伤。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost