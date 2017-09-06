给健在父母送花圈门上写“奠”字！儿子儿媳为争房产也是拼了

最近，家住安徽省合肥市芜湖路某小区的八旬老人吴本志特别糟心。家里大门被人接连破坏，门口还被人摆放了三次花圈。
监控视频完整记录下了今年6月23日晚上8点36分发生在吴本志老人家门外的一幕。正在往墙上钉花圈的两人，正是吴本志老人的大儿子和大儿媳。整个过程很短，大约只有1分钟，随后两人便离开了现场。大约1分钟后，当两人再次上楼时，听到门外有动静的吴本志老人打开了家门。
吴本志老人说，大儿子一家三口已经不止一次在老人家门口动手脚，光花圈就送了三次，除此之外，还经常断水断电断网线，在大门上喷字。就在送花圈的前两天，老人的大儿媳和大孙子还来破坏过防盗门的锁芯。
吴本志老人说，半年来，大儿子一家人多次上门骚扰他和老伴，不堪其扰的他，在辖区警方的建议下，在家门口安装了监控摄像头。没有想到，这摄像头安装仅几天，就被大儿媳破坏了。
大儿子一家人对吴本志老人做出这样荒唐的事情，周围的邻居也对这种行为感到难以理解。
在吴本志老人的家里，记者没有看到一张一家人的合影照，老人说，他们夫妻共生育了两个儿子，但是孩子们都没有跟父母拍过全家福。被吴本志老伴胡善时珍藏起来的几张照片，还是在大儿子小时候拍摄的。
让两位老人没有想到是，一向很少与老人们来往的大儿子一家人，突然在今年2月18日，气势汹汹地找上了门。原来大儿子一家人惦记着的是，吴本志老人十年前买下的一套130平米商品房。
吴本志老人告诉记者，由于当初买房时，大儿子和大儿媳没有支付购房款，所以无权要求老人把这套房子过户给他们。在此之前，老人已经给过大儿子一套房子。吴本志说，为了解决两个孙子的上学问题，他将自己的两套房产分别给了两个儿子。由于年事已高，老人还想将他购买的那套130平米的商品房卖掉，再对房款进行分配。
正是老人的卖房举动，激怒了大儿子一家人。半年多来，他们先是在父亲想要处置的房子里，撬了四次锁。随后，又多次到父母家闹事。
如今吴本志老人表示，不会分给儿子一分钱，他希望公安机关能依法处置儿子。
据悉，目前，辖区派出所已经对老人的大儿子进行拘留，对大儿媳陆某处以500元罚款。
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