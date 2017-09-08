中远海控与新加坡太平船务签船舶期租协议

港媒称，中远海控与太平船务签订船舶期租协议，由中远海运集运集团期租入一艘6500 TEU型集装箱船舶（带岸电）和5艘4250 TEU型集装箱船舶，同时将中远海运集运6艘5500 TEU型集装箱船舶期租给太平船务。
据香港头条财经网9月6日报道，这次交易涉及租入和租出船舶交易总金额预估约1.23亿元人民币。
参考消息网-出海记记者从中远海运获悉，中远海控9月6日就此发布公告。
公告称，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”）全资子公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）及其附属公司COSCO （Cayman） Mercury Co.， Ltd.（以下简称“中远水星”）、New Golden Sea Shipping Pte. Ltd.（以下简称“新鑫海航运”）（中远海运集运、中远水星、新鑫海航运，合称“中远海运集运集团”），与太平船务有限公司（以下简称“太平船务”）签订船舶期租协议，根据业务需要，相互期租船舶投入运营（以下简称“本次交易”）。
太平船务成立于1967年3月16日，为私营企业，主营业务为海运、集装箱制造、货代、仓储、物流、堆场等，注册地为新加坡。
根据中远海运集运集团近期在美西南、新西兰、非洲、印度等航线上的合作进展、业务需求及投船安排，本次交易可解决中远海运集运集团内部无合适运力以及外部租船市场特定船型目前“一船难求”的局面，满足中远海运集运集团上述航线运力的特定需求；同时，通过出租富余船舶，可使中远海运集运集团船舶得到妥善安置。预计本次交易不会对公司盈利、资产及负债产生不利财务影响。
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