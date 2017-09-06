任正非发信呼唤离职员工回来遭拒：华为是民族骄傲，希望以后合作

9月5日17点38分，@华为心声社区发表微博：#寻找加西亚# 加西亚，你回来吧！孔令贤，我们期待你！2014年孔令贤被破格提拔3级后，你有了令人窒息的压力，带着诚意离开了华为。周公恐惧流言日，更何况我们不是周公。是公司错了，不是你的问题。回来吧，我们的英雄。
此条微博引发不少网友热评，“好奇公司错哪了，我们的英雄有啥缺点”
一个小时后，孔令贤本人通过官方认证微博转发并回复到：加西亚已收到，没有谁对不住谁，华为是民族企业的骄傲，提起华为我依然自豪，希望以后还能有合作的机会。
据悉，孔令贤毕业于西安电子科技大学通信工程学院信息安全专业，2011年3月入职华为技术有限公司西安研究所，隶属IT产品线云操作系统产品部，四年多的时间从一名基层员工成长为团队Lead，负责OpenStack开源社区运作，2015年底辞职。
如今的孔令贤已经技术移民新西兰，作为一名Senior Engineer就职于一家新西兰公司的云计算部门，有着开放、自由的工作环境。
9月6日，华为总裁任正非在发送给全体员工的总裁办电子邮件中表示：我们要紧紧抓住优秀人物的贡献，紧紧抓住他的优点，学习他的榜样。这要成为一种文化，这是一种哲学。并在随后转发了心声社区的帖子《寻找加西亚》。
孔令贤在自己的博客上这样评价自己：无论在思维，还是在工作方式上，基本已经打上了华为的烙印。在公司一直顺风顺水，并无经受大的历练，也并无见过大的世面，只是凭借自己的努力，踏踏实实做该做的事情。
2010年11月6日，孔令贤转发过一条关于“公司经营状况和公司老总出席会议成反比”的微博，在那条微博中，原作者特别提到了任正非几乎不出席任何商业活动。孔令贤这样写到：“作为即将进入华为工作的准新员工，我感到很欣慰。欣赏任总的一句话：华为终究是要倒闭的，所有的员工的努力工作只是让这个结局晚点到来。”
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