中印应支持尼泊尔独立自主 尼可充当中印间桥梁

港媒称，中国外交部长王毅7日在北京同尼泊尔副总理兼外长马哈拉会谈后共同会见记者，其中提到了中印关系。
据香港《信报》网站9月7日报道，王毅提到，一是中印关系不脱轨，二是中印两国不对抗，三是中印矛盾不失控。
王毅表示，尼泊尔地处中印两个大国之间，能够成为桥梁和纽带。中印应支持尼泊尔独立自主。
他表示，中尼应在“一带一路”框架下深化合作，重点办好四件事，包括建设中尼跨境铁路，修复两条中尼传统陆路公路，建设三个口岸，以及深化贸易投资、灾后重建、能源和旅游合作。
另据香港《南华早报》网站9月6日报道，尼泊尔副总理马哈拉当日抵达北京进行正式访问；尼泊尔总理德乌帕则在两周前访问了新德里。
报道称，这两次访问显示尼泊尔渴望加强与中印的经济关系，同时也努力在两个相邻大国的争端中保持中立。
马哈拉表示，会晤有助于尼泊尔借力中国“一带一路”倡议，加强与中国的双边经济合作。
此前，中印在洞朗高原剑拔弩张地对峙了70多天。
尼泊尔中国研究中心执行主任孙达尔·巴特拉伊说，马哈拉此次访问还将为德乌帕今年晚些时候访华做准备。
新加坡国立大学中印关系问题专家何莉菁说：“印度人将密切关注尼泊尔副总理此次北京之行。”
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