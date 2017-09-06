俄外交部公布美特工搜查总领馆视频 怒斥美“侵略举动前所未有”

俄媒称，俄罗斯外交部在脸书官方网页上发布了美方搜查俄驻旧金山总领馆和驻华盛顿贸易代表处的视频。
据俄新社9月3日报道，在第一段视频中可以看到，两辆深色汽车驶入总领馆地下车库，总领馆大门在两辆汽车驶入院内后自动关闭。另一段视频显示，美国情报部门工作人员检查俄外交人员工作场所和住所，一名男子站在梯子上检查吊顶上方区域。
还有一段视频显示，两名美方人员站在俄驻华盛顿贸易代表处门口。这段视频的说明是：“请您收看的这段视频是美国当局非法行为的证据，美方违反国际法和其本国法律，闯入俄罗斯外交场所，对房间进行‘检查’。视频录制于俄驻华盛顿贸易代表处。”
外交部还播放了一段内容为一名美国特工逐个检查俄外交人员房间的视频。
俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在脸书网页上对美方此举发表了评论。她写道：“在看到美国联邦调查局人员对俄外交财产进行搜查的画面时，我立刻明白，这是一场多么丑陋的闹剧，拙劣、非法且毫无意义。为什么？！是为展示美国情报机构的力量吗？他们是展示了，我们看到了这一切。甚至也看到了为这一切感到羞愧的联邦调查局人员。他们还准备撬锁破门？我们很有礼貌，自己会开门，凭什么破坏我们的财产！”
俄外交部2日在美方采取搜查行动前召见了美驻俄大使馆公使衔参赞安东尼·戈弗雷，就美国打算采取搜查行动一事向其递交了抗议照会。外交部同日发表声明称，美方计划对俄驻美外交机构进行搜查是前所未有的侵略举动，莫斯科保留按照对等原则采取回应措施的权利。
另据美联社9月2日报道，官员说，在证实俄罗斯人遵守了特朗普政府令其两天内离开的决定后，美国于2日控制了俄罗斯在旧金山、华盛顿和纽约的三处外交站点。
俄罗斯方面提出了强烈抗议，指责美国霸道，称美方工作人员在俄罗斯的一处外交站点威胁“破门而入”，联邦调查局还对这些外交站点进行了“清场”。但美国国务院一名高级官员说，俄罗斯方面的指责与事实不符，美方工作人员只是与俄罗斯使领馆的工作人员一起在三栋建筑中走了一遍。
美国国务院2日在通过电子邮件发给记者的一份声明中说：“这些检查是为了确保这些设施的安全，并确定俄罗斯政府已经从这些设施中撤离。”
俄罗斯外交部2日表示，已经召见美驻俄大使馆公使衔参赞戈弗雷，对美方搜查俄罗斯驻美贸易代表处提出正式抗议，怒斥“侵犯举动前所未有”。
不过，对于俄罗斯人关于俄外交人士及家人只有48小时从家中撤离的时间太过仓促的抱怨，美国方面似乎有所听从。美方软化了当初的立场，称将给予外交人员及其家属“充足的时间”收拾家当，从领事馆的公寓里搬出。
美国方面没有透露给俄罗斯外交人员及其家属提供了多长时间从领事馆的住宅区撤离，只是说已经将新的最后期限告知俄罗斯方面。官员说，与此同时，美国国务院将控制所有这些设施的进出口，并承担起这些设施的安全和维护工作。
报道称，此次关闭俄罗斯在美国的三处外交站点可能是自1986年冷战行将结束以来，美国针对俄罗斯采取的最极端的外交措施。1986年美俄相互驱逐了几十名外交人员。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost