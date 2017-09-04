瑞士钟表业迎复苏希望：因中国需求旺盛及瑞郎疲软

英媒称，对瑞士制表商来说，这个时机再好不过了。就在钟表和珠宝行业需要支持以走向复苏之时，支持就以瑞士法郎下跌的形式到来了。
据英国《金融时报》网站9月2日报道，瑞郎近期的贬值——从6月中旬的1欧元兑换1.08瑞郎到8月底的1欧元兑换1.14瑞郎——让人们燃起以下希望：瑞士制造的钟表的销售状况将赶上全球奢侈品行业范围更广的复苏步伐。
“瑞郎疲软只是相对于欧元而言——所以说这是个欧洲事件，”苏黎世私营银行冯托贝尔银行的分析员勒内·韦伯说：“但欧洲是一个重要的市场，占瑞士手表出口的1/3，而货币走软将提高利润率。”
高端表行业迎来转机的迹象出现在今年早些时候。该行业中最乐观的人士之一、斯沃琪集团首席执行官尼克·海克7月向《金融时报》记者表示，自己的公司正“马力全开”地生产，而“增长最突出的”是集团旗下欧米茄和宝珀等高端奢侈品牌。
其对手历峰集团则保持谨慎。该集团旗下拥有卡地亚和万宝龙等品牌。集团创始人约翰·鲁珀特5月表示“波动性和不确定性很可能占上风”。
但瑞士钟表工业联合会发布的数据表明，7月出口较2016年7月增长3.6%，为连续第三个月出现同比增长。
今年的亮点是对中国大陆的出口出现强劲增长——在截至7月的七个月间较上年同期增长22%。这有力支持了分析人士的观点，即中国消费者的开支将决定该行业的长期增长趋势。
与此形成对比的是，美国仍是一个困难重重的市场——对美出口同期下降4.8%，这大概反映出智能手表造成的影响（尤其是对低端机械手表的影响）。
在推动销售额增长方面，更重要的因素或许是中国消费者的购买力。韦伯说，今年迄今中国赴瑞士游客人数增长近10%，这是比瑞郎疲软“更重要”的因素。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost