俄研发“射后不管”智能炸弹：导航系统易被敌电子干扰

俄罗斯《晨报》网站9月1日发表了题为《俄储备智能炸弹》的报道。
俄研发出能自行找到地面目标的PBK-500U集束炸弹。飞行员可从高空投弹，无需考虑目标的坐标，不必进入敌人防空武器的射程范围。
这种“发射后不管”的方式，美国已经在AGM-154防区外滑翔制导航空炸弹上试用过了。AGM-154更容易让人联想到巡航导弹，需配备发动机，而PBK-500U更像传统的航空炸弹，但它与普通爆破炸弹的差异就好比计算机与打印机。
俄机械制造技术公司总裁弗拉基米尔·吉洪诺夫说，PBK-500U是按照高精度武器的原则制造的。毫米波雷达和红外成像模式的结合在搜索目标方面取得了上佳效果。此外，炸弹还将自主惯性导航系统与“格洛纳斯”卫星导航系统相结合，因此它能在偏差仅数米之内锁定目标。
PBK-500U不仅精度高，而且智能。它装载了分别针对装甲目标、导弹和火炮的具体程序，且能排除某些民用设施，例如民宅或公交车。假如炸弹未能命中预定目标，它不会立即爆炸，而是在延迟一段时间之后爆炸，以便最大限度降低误伤平民的风险。
这种炸弹的唯一弱点是容易暴露。美国的AGM-154采用了隐身技术，能悄悄飞向指定区域。但PBK-500U的弹药威力更大，造价更低，这一点也相当重要；它还可装载混凝土破坏弹头，专门摧毁战机起降跑道。
PBK-500U的天敌是敌军无线电电子战装备。后者能“致盲”PBK-500U的导航系统，让其沦为会飞的木头。在敌方反导防御系统强大的情况下，PBK-500U也可能失灵。PBK-500U最高可在约14公里的高空投掷，可被美国“爱国者”或俄罗斯的S-400系统轻而易举地打到。能摧毁15公里高空以内目标的“铠甲”-S1系统也能对付PBK-500U。但这些系统并非随处都有，它们的拦截导弹成本很昂贵。因此，PBK-500U和AGM-154一样，发展空间很广阔。
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