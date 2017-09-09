美太平洋舰队再曝安全隐忧 大量战舰作战训练认证过期

美国有线电视新闻网网站9月6日发表了题为《美国海军太平洋舰队的安全引发担忧》的报道。
在造成美国水兵死亡的一系列撞船事件后，美国政府的一个监督机构对太平洋地区的美国舰艇的安全和战备状态提出新的忧虑。
政府问责局发现，美国海军以日本为驻地的驱逐舰和巡洋舰截至6月有超过三分之一的作战训练认证已经过期——比两年前增加了4倍。
在明天将发表的证词中，政府问责局发现美国海军驻日驱逐舰和巡洋舰有37%的作战训练认证已经过期（2015年1月份这个比例为7%），而且其中超过三分之二已经过期5个月以上。
美国有线电视新闻网拿到了政府问责局证词的副本。这份证词将在国会山引发人们对今年太平洋发生的4起美国海军舰艇撞船事件的原因和海军舰队的健康状况提出新的质疑。共有17名水兵在撞船事件中丧生。
上个月，“约翰·S·麦凯恩”号驱逐舰在新加坡附近海域与一艘商船相撞，造成10名水兵死亡。事故发生后，第七舰队的指挥官被免职，海军罕见地命令所有舰艇行动暂停一天。
在“麦凯恩”号撞船事件后下令检查水面舰艇行动的海军作战部副部长比尔·莫兰将军明天将在众议院军事委员会就“麦凯恩”号和“菲茨杰拉德”号驱逐舰撞船事件作证。
第七舰队有舰艇70-80艘，处于针对朝鲜的海基导弹防御的前线。政府问责局证词的重点为驱逐舰和巡洋舰，今年的4起撞船事件涉及到这两种舰艇。
美国海军舰艇需要十几种训练认证，包括机动性、航海技术以及作战能力等。
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