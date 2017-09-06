男子花3万怕老婆怪，自捅2刀报假警被拘留7天

9月12日凌晨1时，贵州安顺市平坝区公安局接到潘某某打来报警电话称，其被抢劫。警方立即赶往现场，经民警6个小时的调查取证后发现，潘某某所述的抢劫案并非事实，而是因花掉了家里的三万多块钱，为了给家里一个交待，他自导自演，编造被抢劫的虚假警情。
男子自称被抢3万元
当晚凌晨1时25分，110报警中心接到潘姓男子打来电话求助称，他被抢劫了，身上的3万多块现金被抢走，大腿上还被划伤。民警在现场看到，潘某某一个人站在路边，右大腿裤子上渗出一大块血迹，伤势不太严重，路边还有被损坏的摩托车。
潘某某说，当晚他从网吧上完网，骑摩托车回家时，突然被两名黑衣男子拦下，抢走了33800块钱，当对方要抢手机时，他极力反抗，导致右大腿被划伤。
民警立即组建临时专案组，连夜开展侦察工作。
民警发现很多蹊跷
潘某某对民警说，他在夏云工业园一工厂上班，9月11日晚10时，他在下班后来到网吧上网。2个多小时候，他从网吧回家。抢劫正是在回家路上发生的。而被抢劫的33800元，则是9月11日上午刚刚取出来的。
为了掌握潘某某案发前一天的活动轨迹，民警对其上班地点、网吧、案发现场进行了走访，但结果令民警意外。“他说的工厂中，根本没这个人。”民警说，此外，潘某某从当天上午9时就在上网，一直到次日凌晨12时30分才离开。此外，民警还发现，最近这段时间，潘某某并没有在银行存取款的现象。
由此，专案组一致认为，潘某某在撒谎，这是他编造被抢劫的虚假警情。
每天都在网吧“上下班”
在证据面前，潘某某道出了事实的真相。
潘某某说，2016年，他向亲戚借了10多万做生意，但没多久亏了，后来在安顺一家公司打工，月工资近5000元。没多久，他又被裁员。
期间，他多次找工作，但都无果。2017年3月，妻子和家人开始指责潘某某。随后，他撒了个谎，声称自己已找到了工作。
没想到，这个谎一直持续了半年。半年来，他每天按时“上班下班”，前三个月还假装每月给家里两千块钱用，接下来当家人问起时，他便说厂里效益不好，工资要过段时间一起发。
事实上，半年来，他大多数时间都在网吧上网，最近一个多月，他还挪用了和妻子共同拥有的3万余元。
“要是妻子问钱哪去了，自己该怎么说？”潘某某起初想到了轻生，但又舍不得自己4岁的儿子，于是就自编自导了抢劫案。
目前，其因伪造现场，谎报警情，干扰行政执法机关侦查执法活动，已构成谎报案情，对其处于行政拘留7日，罚款200元处罚。
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