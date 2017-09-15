盼盼”原型传奇大熊猫离世 世界最长寿

境外媒体称，福建省福州市的大熊猫饲养员说，世界上最长寿的圈养大熊猫“巴斯”已离世。37岁的“巴斯”比它的所有同类都长寿，相当于人类的100多岁。
据英国广播公司网站9月14日报道，“巴斯”的名字取自它获救的一条大河。从四五岁起，它就一直生活在海峡（福州）大熊猫研究交流中心。
中国官方电视台9月14日直播了在海峡（福州）大熊猫研究交流中心为“巴斯”举办的公开悼念活动。该研究交流中心的一名官员说：“我们今天怀着无比沉痛的心情，郑重向社会宣布：大熊猫明星‘巴斯’因病于2017年9月13日上午8时50分离世，享年37岁。”
这名官员说，“巴斯”是1990年亚运会吉祥物“盼盼”的原型。“它是国内外著名的友谊天使。”
又据台湾“中央社”9月14日报道，今年37岁的猫熊“巴斯”9月13日在中国大陆福建省福州市去世。“巴斯”一生传奇，曾经访美，上过大陆央视春晚，也是北京亚运吉祥物“盼盼”的原型。
报道称，野生猫熊平均年龄12、13岁，37岁相当于人类的100多岁。2017年吉尼斯世界纪录机构还为“巴斯”颁发了《现存年龄最大的圈养大熊猫》证书。
“巴斯”生于1980年初，是一只雌性猫熊，4岁时在四川找食物遇险，被人在名叫巴斯沟的河里救起而得名。
从人类眼光来看，“巴斯”一生丰富多彩。7岁时，“巴斯”代表中国野生动物保护协会访问美国，表演多项技艺，被誉为“特技熊猫”。11岁时，“巴斯”参加了中国中央电视台的春节联欢晚会。此外，“巴斯”也是1990年北京亚运会吉祥物“盼盼”的原型。
“巴斯”对科学研究也有贡献。1998年“巴斯”为克隆猫熊的计划提供体细胞，相关成果被评为1999年中国十大科技进展。“巴斯”2002年曾接受白内障摘除手术，是猫熊界的世界首例。
报道称，2017年1月，“巴斯”才刚过37岁生日。报道说，“巴斯”因为年老体衰、肝脏硬化、肾功能衰竭等离世。
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