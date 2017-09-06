为何默克尔赢得连任无悬念

英国《经济学人》周刊网站9月9日刊发题为《为什么默克尔值得赢得德国大选？》的文章称，德国在默克尔的领导下的确表现上佳，而在她坚定的指挥下，整个世界变得更好。但是在她的三个任期内，默克尔对于让德国做好准备迎接未来仍做得不够。如果她身居高位的这些年可以被视为仅仅在及格线以上的话，她必须利用第四个任期带来变革。
文章称，默克尔和其基督教民主联盟即将赢得德国9月24日的大选几乎没有悬念。她即将到来的胜利也表明德国是如何自默克尔2005年执政以来兴旺发展的。失业率从11.2%下降到3.8%；工资上涨；消费者信心处于高位。默克尔支持其社民党前任施罗德的劳动力市场改革，她提供了稳定而无意识形态的政治领导。德国社会在她的治下更加开放、自由。
而在尝试应对欧元危机和来自中东和北非的大批难民时，默克尔证明自己是不可或缺的欧洲人。在此之外，她还劝服德国人他们的国家应当承担更多其经济规模所要求的责任。在领导人峰会上她镇定自若，消息灵通，协助调解了欧洲针对俄罗斯侵犯乌克兰的制裁和巴黎气候协定。德国还承担了国际责任，在阿富汗、马里和立陶宛部署军队的规模是10年前不可想象的。她致力于北约每年将国内生产总值的2%用于国防表明了一个在世界中成长国家的态度。
文章称，她享受了许多利好。施罗德的改革令德国工人具有竞争力。欧元、原材料和借贷成本在默克尔总理任期内的大部分时间都较低。类似中国的新兴经济体还不能制造德国生产的产品，因此他们需要进口。德国婴儿潮一代的大量人口仍在工作年龄段中，德国经历了一个黄金时代。
文章称，问题是带来这个黄金时代的所有因素都不是永久性的。转向使用可再生能源的进程如此缓慢而昂贵，因此德国的煤炭使用量和碳排放量增加——她在日本核设施泄漏后突然决定关闭德国的核电站让转型更加困难。通过一系列较弱的危机帮助把欧元区团结在一起，默克尔阻挠了缓和下一场危机的改革。吸收大量难民的任务主要留给了贫穷的邦政府和公民。
在竞选活动中默克尔鲜少正视同胞们对改革欧元治理、提高投资和为工作性质变革的经济做准备的需要。
尽管如此，默克尔仍可能在下个任期——也可能是最后一个任期中取得不少成果。她可以利用德国去年高达260亿欧元而仍在上涨的预算盈余更多投资于人力和实体资本。她还可以向法国的马克龙寻求加强统治欧元机构的想法以及对高新技术的紧迫感。她可以巩固德国的外交政策可信度，就北约2%的目标向他国施压。她的政治遗产取决于此。
文章称，默克尔是否成功部分依赖于在政府中选择合适的伙伴。继续当前与社民党的大联盟可能会出现更大的停滞。她可以转而与推崇自由市场的自由民主党和绿党结盟——它们在欧洲政策上很明智并且对俄罗斯更加强硬。这样的联盟有机会撼动国家。作为国家领导人，做事犹疑的默克尔甚至可能成为令所有人惊异的总理。
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