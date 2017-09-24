伊核协议走到悬崖边 特朗普声称已作出决定

美媒称，美国总统特朗普20日对记者说，他已经就美国是否继续遵守伊朗核协议作出决定，不过他拒绝透露该决定的内容。
特朗普声称已作出决定
据美国《华尔街日报》网站9月20日报道，在与巴勒斯坦领导人阿巴斯的会谈开始时，特朗普回答了关于他是否已经在伊朗核问题上作出决定的问题。19日，他曾批评伊朗与世界六大国达成的协议“让美国难堪”。
特朗普回答说：“我已经决定了。”这句话他又重复了两次。
当被问及决定的具体内容时，特朗普笑着说：“我会让你们知道是什么样的决定。”
报道称，特朗普是在美国官员定于当天晚些时候与其他国家领导人举行会谈之前做这番表态的，这次会谈预计会关注伊朗核协议问题。会谈将在一年一度的联大会议的间隙举行。
就在19日晚，美国官员还表示特朗普政府尚未就伊核问题作出决定。一名国会助理20日说，特朗普政府尚未将决定的内容通报国会议员。
不过，美国国务卿蒂勒森19日晚表示，只有对协议条款进行修改，让2025年以后对伊朗核计划的限制得到加强，美国才会继续遵守该协议。
欧盟紧急展开挽救尝试
另据奥地利《新闻报》网站9月20日报道，或许维也纳将很快再次成为最后一刻挽救伊朗核协议的国际外交中心。该协议规定，如果它濒临失败，签署国应该重新开会。
报道称，这种情况恰恰在特朗普在联合国大会发表火药味十足的演讲后出现了。美国总统19日在联大的演讲几乎毫不掩饰地表明该国将退出伊朗核协议。特朗普说，伊朗核协议是美国史上最糟糕且最片面的协议之一，给美国带来“难堪”。
报道称，欧盟在纽约进行了重新激活伊朗核协议的首次尝试。欧盟对外行动署秘书长黑尔佳·施密特在特朗普演讲结束几小时后就召集伊朗核问题六国（德国、法国、英国、俄罗斯、中国和美国）的相关负责人举行了危机会议。20日，这些国家的外长们又举行了会议。
报道称，这些国家可能尝试在美国退出的情况下继续维持该协议。
报道称，法国和德国顽强地抵制了特朗普的言论。法国总统马克龙19日就在联大会议上发起了他作为多边主义者的反击。但他后来和记者谈话时主张对伊朗核协议进行补充。他说，该协议是“好的”，但必须通过“两三个支柱”去加强。他要求限制伊朗研发弹道导弹、对伊朗铀浓缩活动的限制在2025年到期后延长，并与德黑兰就中东局势进行“公开讨论”。
伊朗拒与美国重新谈判
此外据法新社9月20日报道，伊朗总统鲁哈尼当日在联合国表示，如果特朗普要废除核协议，伊朗会拒绝重新谈判，并将“坚决地”做出回应。
鲁哈尼还补充说，在实施协议的过程中，“我们没有欺骗任何人”，但德黑兰对一切违反协议的做法将“坚决地做出回应”。
鲁哈尼在联合国指出，“该协议属于国际社会，而不属于某一两个国家”，几乎是在重复欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的说法。
又据德国新闻电视频道网站9月20日报道，特朗普威胁伊朗，并且已经就伊朗核协议作出了一项决定。伊朗批判了美国总统，并抨击美国在海湾地区的负面影响。
伊朗总统鲁哈尼保证，他的国家正恪守限制其核计划的协议。“我们没有欺骗任何人，我们并非不诚实”，鲁哈尼在联大一般性辩论中说。他同时警告，德黑兰有“决心”应对另一方宣布终止该协议的做法。
伊朗国家元首警告说，如果美国退出该协议，将“摧毁”其作为谈判伙伴的信誉。这项协议属于“国际社会”，不属于“一两个国家”。在协议中，各方就监督机制达成一致，通过这一机制确保伊朗不再研发原子弹。
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