台媒称金砖国家致力扩大朋友圈：增加国际政经影响力

台媒称，随着厦门会晤正式登场，金砖五国正致力增加彼此间合作、扩大朋友圈，以增加国际政经影响力，并希望在保护主义高涨下，扮演续推经贸全球化的要角。中国商务部副部长王受文9月3日就强调，本次厦门会晤金砖国家将在反对贸易保护主义上，达成一致，同时中国也愿与墨西哥讨论自贸协定。学者也称，意愿强烈的印尼，最有可能成为下一个金砖国家。
据台湾中时电子报9月4日报道，随着英国脱欧启动与美国总统特朗普提倡贸易保护主义以来，中国大陆除今年5月举办“一带一路”倡议国际峰会外，目前正积极透过厦门会晤，增强与俄罗斯、巴西、印度、南非等发展中国家彼此间的合作。
报道称，在本次厦门会晤上，中国大陆更提出“金砖+”概念，邀墨西哥、埃及、泰国等国领导人，参与和金砖五国的会谈，被外界视为金砖朋友圈是否进一步扩大的重要指标。
王受文指出，金砖国家在经济合作方面前景广阔，将可达成重要的经贸协议，并将在反对贸易保护主义上达成一致。
他还提到，中国正在研究与加拿大自由贸易协议对话的可行性，也愿与墨西哥展开自由贸易协定讨论。
值得注意的是，据彭博社报道，俄罗斯克里姆林宫外交政策助理Yuri Ushakov也透露，俄罗斯总统普京将在9月4日，对不断升温的保护主义与制裁措施发表批评演说。
而在金砖朋友圈扩充上，中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍指出，由于金砖国家的本意就是结合大规模的发展中国家，而印尼在东盟中经济总量最大，意愿也很强烈，可能性最高。
商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明则称，《北美自由贸易协定》将重新谈判，墨西哥正积极寻求其在全球经济中的新定位，且作为进入美国市场的桥头堡，墨西哥也会是一个不错的选项。
赴大陆参加厦门会晤的墨西哥总统尼托也在受访时表示，金砖国家影响力强，在全球治理中扮演重要角色，墨方也希望与其成员保持密切对话，促进合作。
中国现代国际关系研究院研究员陈凤英就说，在此之下，厦门会晤将开启金砖国家的“另一个十年”，引领全球治理，同时在以基础设施作为目前相互合作的突破口外，未来各国也将在技术、金融层面的发展下产生更多合作，使国际力量格局发生质变。
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