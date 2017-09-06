美企促白宫批准涉中资交易

美媒称，随着一家芯片制造商计划诉请白宫批准其出售给一个得到中国支持的买家的拟定交易，特朗普政府很快将迎来其对华经济政策的考验。
据美国《纽约时报》网站9月4日报道，这家名为“莱迪思半导体”的芯片制造商在9月1日的一份监管备案文件中披露，一个负责审查并购对国家安全影响的政府委员会，打算建议叫停其以13亿美元（约合85亿元人民币）的价格出售给坎宁布里奇资本公司的拟定计划。后者是一家私募股权公司，在一定程度上得到了中国投资者的支持。
报道称，莱迪思现在计划向特朗普总统发出请求，争取交易获批。
9月1日的公告引发了对白宫与中国的经济和外交关系会对商界产生什么影响的质疑。一些议员正在推动扩大政府审查外国交易的权力，尤其是和中国支持者进行的收购和投资激增有关的交易。
近年来，中国买家投资到美国的钱越来越多：调研公司荣鼎咨询的数据显示，去年这个数字跃升至460亿美元，同比增长三倍。
但持怀疑态度的人认为，和北京有关的公司正在越来越敏感的行业，包括科技业站稳脚跟。特朗普批准了一项针对中国贸易做法的调查。
报道称，莱迪思的公告引起了外界对外国在美投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States，简称Cfius）的关注。该机构由财政部长领导，负责审查外国买家收购美国公司的交易。其主要目标是确保此类交易不损害美国的国家安全。
主要在幕后运作的Cfius向来被认为是一个潜在的交易杀手，因为它可以否决交易。过去，该委员会有效地否决了3Com卖给贝恩资本和中国同行华为的交易计划。
该委员会正在审查的其他中国支持的美国公司收购计划。
但莱迪思相信自己能够恳请特朗普总统否决Cfius的建议。目前的审查，是Cfius对这笔交易进行的第三次审查。
莱迪思在其备案文件中表示，它已制定出了满足一切国家安全要求的计划书。“莱迪思希望，如果此事被提交给美国总统，考虑到拟定交易对莱迪思的股东和美国员工的利益，以及各方提出的减轻影响的具体措施，总统会决定允许完成拟定收购，”该公司说。
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