韩或本周内部署剩余"萨德"发射车 将继续对中国说明立场

韩媒称，韩国国防部9月4日表示，当天与环境部协商一致，完成对驻韩美军“萨德”系统基地的小规模环境影响评价。
据韩联社9月4日报道，韩国防部称，正如政府此前所发表的那样，将允许美方启动补充施工，以便临时运营已部署的部分装备。韩国防部还称，将与美方商议在不久后部署剩余4辆“萨德”（THAAD，末段高空区域防御系统）发射车。
韩国国防部还表示，为确保民主公正程序正当透明公开，政府将对拟向美方提供的所有“萨德”用地进行严格彻底的环评，据此结果决定是否最终部署“萨德”系统。
另据韩国《朝鲜日报》网站9月4日报道，9月3日消息显示，韩国国防部与驻韩美军很有可能于本周在庆尚北道星洲高尔夫球场，追加部署剩余的四辆“萨德”发射车。
韩国政府有关人士当天表示：“上月29日，国防部向环境部提交了用于环境影响评估验证的补充资料，如果环境部本周内给出最终评价结果，有可能立刻进行发射车的追加部署。”
韩国防部于7月24日向环境部提交了小规模环境影响评价报告书，但环境部要求就部分内容进行补充。韩国防部于近日向环境部补交了基地外部的“萨德”雷达电磁波测定值等评价结果，环境部正在进行最终验证。
舆论分析称，如果环境部在今明两天内外完成验证，韩国防部很可能当即将剩余的四辆发射车与基地基础施工的装备材料运入星洲高尔夫球场。
韩国警方也为应对“萨德”发射车追加部署而进入了紧急待命状态。
据韩联社9月4日报道还称，韩国国务总理李洛渊9月4日主持干部会议时表示，韩国上一届政府在十天内改口部署“萨德”的做法被中方视为背信弃义。虽然这是上一届政府的决定，但给现政府带来深切负担，我们应以守信重义的态度与中国对话，即使得不到理解，也要不懈地说明立场。
李洛渊还称，国家安全形势异常严峻，如果把当前局面归咎于为历史遗留问题，无法服众并取信于国际社会。李洛渊强调，虽然中俄与美日处理朝核事务的方略有异，但政府说明立场的态度要真诚。
中国外交部发言人华春莹8月29日曾表示：“我愿重申，中方坚决反对美国在韩国部署“萨德”的立场是明确、一贯和坚定的。在韩部署“萨德”非但解决不了有关国家的安全关切，反而会严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内本地区国家的战略安全利益，同时加剧半岛的紧张对立，使半岛问题变得更加复杂。中方强烈敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切，停止有关部署进程。”
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