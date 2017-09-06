中国内地女生怒撕港中大学生会“港独”海报：你们不能代表我！

香港中文大学9月5日现“港独”海报，一内地女生愤怒撕下海报，瞬间被蹲点的香港记者和“港独”学生围住，但她没有露怯，反而与“港独”激辩民主，怒斥港中大学生会张贴“港独”海报的所作所为。
事情还从2天前说起。
9月4日是香港中文大学的本科新生开学典礼，然而，那一天校园内却出现了许多带有“港独”字眼的海报和横幅。校方随后回复媒体称，未经申请而被张贴在校园的标语已被即时拆除，并重申校方立场：绝不赞成“港独”。没想到，这些海报和标语很快死灰复燃 。
9月5日晚上，香港中文大学民主墙又贴满“拒绝沉沦 唯有独立”的海报，一名内地女学生出于义愤撕下海报，两位自称是学生会的学生见状即刻上前阻止，用广东话质问这位女生：“为什么要把海报撕下来?”
女生表示：“我听不懂(广东话)，但我只知道这种东西不应该被贴出来。”“港独”学生继续用广东话劝阻，女生再一次表示听不懂后，他们改用不太流利的英语称：“这是我们的民主墙。”
女生也立马用英语回称：“对对，如果你们在讨论民主，你们可以贴上去，我可以撕下来。”
这两位自称是学生会的学生接着说道：“如果你反对，你可以贴一些反对的意见上去。”女生也毫不示弱：“你们都贴满了，我们没办法贴其他的。而且，谁给你们的权利这么做?”
录视频的学生说：“同学们给我们的权利。学校给我们的权利。”女生立马说道：“你们说你们代表学生，我也是学生之一，我不同意。”
随后，女生更主动发起“进攻”。
当发现现场有香港记者和学生会在拍视频，女生说道，“(就因为我撕了海报)你们就要曝光我？就要侵犯我的肖像权？来拍摄所发生的事情？带摄影机是你们的权利，但是我从未同意你们拍我。”
虽然对方人多势众，但女生依然激辩了2分多钟。随后，她转身离去只留下一句，“我跟你们说过了，我不同意你们拍我，我也不同意学生会的所作所为，我也是学生之一，你们没有权利这样做。”
而“港独”学生还在身后喃喃自语，“我不明白为什么我们没有权利这样做。”女生听到后，回头说了最后一句，“因为这不是学生们的心声。”
中国网友看了这个视频后，纷纷为这位女生竖起大拇指。记者也第一时间联系上视频中的这名女生。
她告诉记者，出于舆论环境等原因，她不方便透露自己的年级和姓名。但她表示，自己的家乡在中国北方。
这位女生还向记者还原了视频的发生过程：
9月5号晚上7点左右，她正在食堂吃饭时，有同学说到“港独”贴海报的事，还说：“贴了很久了”。她感到很气愤，隔壁桌的女生讨论到此事时也极为不满，她想着：“既然都很气愤，为什么不去把这些东西撕下来?为什么不做点什么?”然后她跟朋友说：“我一会儿要去撕了这些海报”，并真的付诸于行动了。在采访的时候，女生显得有些担心，甚至说到：“可以不要出现我的英文名吗，比较怕被他们找到。”
她告诉记者，在Facebook上，她已经遭受了“港独”的网络暴力，还有人说要“人肉”她。虽然目前没有发生过身体上的冲突，但看到那些人的言论，也如鲠在喉。
女生还表示，好在周围的朋友大多很支持她，也有部分的香港同学站在她这一边。校长也说过：“一直不赞成‘港独’。”并且确实派过保安去撕这些海报。
对于现场为什么会有香港记者拍视频，女生告诉记者：“香港中文大学这些被贴满‘港独’海报的场所，一直有媒体蹲在那里，她过去撕之前就有摄像机对着那边了，所以才会拍下了她的行为。”
她还说道：“这件事很明显就是学生会干的，一夜之间突然全校都是这种海报。还不敢署名，按照我们这边的规定，如果确实署名并确定了‘什么时候可以撕’，那么这个海报我是没有权利去撕下来的，但他们显然不敢这么做。”
而谈到去撕海报的初衷，女孩对记者说，“首先，香港是中国的一部分，这是一个常识。而且，这东西是违法的。光天化日贴这种违法的东西，我觉得不太好，我气不过，就去撕了。”
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