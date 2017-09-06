“拥核论”在日本沉渣泛起

日本《产经新闻》9月6日发表专栏作家汤浅博的文章《日本不应该放弃核选项》称，朝鲜3日核试验的爆炸威力可能达到史上最大的120千吨TNT当量，相当于美国投放在广岛的原子弹威力的8倍。朝鲜瞄准日本的“芦洞”中程弹道导弹的射程在上世纪90年代就已经超过了1300公里。在朝鲜实现“核武器小型化”并将其安装在这些导弹上之前，日本必须增强遏制力。
文章称，尽管如此，日本的政界、舆论界并不想谈论具体的安全保障。因为一旦有人提议“毫无顾忌地谈论国家战略”，立刻会遭到围攻。至关重要的自民党因为在安保法案问题上的心理阴影，似乎陷入了作茧自缚的境地。
文章称，如果朝鲜的核导弹可以打到美国，美国就会受到束缚，针对日本的“核保护伞”将瞬间失去作用。因为美国不会为了报复对日本实施核攻击的朝鲜，而不惜牺牲纽约市民。
重新研讨四个“核选项”
那么，日本能否拥有自己的“核武器”？如果拥有，那么可能出现的后果是：日本作为唯一遭受原子弹轰炸的国家，可能会受到感情上的谴责；被迫退出《不扩散核武器条约》（NPT）；找不到铀的供应方。
第二个选项，像冷战时欧洲为了对抗苏联部署的SS-20中程核导弹，西德寻求引进美国“潘兴”Ⅱ中程核导弹那样，部署美国核武器。欧洲危机因为核力量的均衡而形成遏制力，双方同意废除中程核导弹，彼此相安无事。
第三个选项是在有事时日本借用美国核武器的“核共享”方法。核武器平时由美军管理，战时由日本使用，以提高遏制力。
第四个选项是拥有具备生存能力的核武器，比如不会因朝鲜一发导弹而毁灭的潜射导弹。
日专家称要突破核禁忌
日本《产经新闻》9月6日刊发日本福井县立大学教授岛田洋一题为《“拥核论”在日本不应成为禁忌》的文章称，日本拥有防御性威慑力（导弹防御系统等），但在包含“核保护伞”在内的威慑力方面完全依赖于美国，这是日本迄今为止坚持的政策。
文章称，河野太郎外相在8月中旬访美期间要求美方尽快批准《全面禁止核试验条约》（CTBT），他对此表示怀疑。虽然克林顿政府在1996年签署了CTBT，但是由于共和党议员占据国会多数，条约至今尚未得到批准。由于研制新型核武器必须经过爆炸试验，或许美国出于自身和盟国安全的考虑不希望被捆住手脚，所以拒不批准。
文章称，实际上克林顿之后的小布什政府推动研发的“坚实型核钻地弹”就是一种新型的核武器。这种武器以地下隐蔽居所和重要军事设施集中的朝鲜为假想打击目标，尽可能不波及地面设施，可将敌方司令部瞬间摧毁。但是要确保这种武器的可信度，还是必须进行爆炸试验而非仅仅在电脑上模拟，所以在小布什政府看来，批准CTBT有违国家利益。
吁日美共同进行核研发
文章称，美日正在就如何应对目前朝鲜的威胁进行磋商，在这样的背景下很难认为，日本外相要求美国批准CTBT的做法是出于战略上的思考。而且未来在日本开始研发自己的核武器时，在承诺不率先使用的基础上，“核钻地弹”也将是很有力的选项。
文章称，日方要求美方的不应该是批准CTBT，而是共同研发破坏敌方地下司令部的能力、共享这方面的数据。
1970年2月，在签署《不扩散核武器条约》（NPT）之前，日本政府发表声明，宣布对条约第10条中“每个缔约国如果断定与本条约主题有关的非常事件已危及其国家的最高利益，为行使其国家主权，应有权退出本条约”的内容持保留意见。
文章称，如今，日本正面临着一个国家即将实战部署核武器这样的“非常事态”。有观点认为，如果唯一遭受过原子弹打击的日本退出NPT，发展核武器，或将在全球防扩散领域掀起波澜。
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