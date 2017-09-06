女友家人轮番过生日 小伙“网贷”近10万不停发红包

前阵子绍兴的小颜谈了一个女朋友,一个月时间内,女友和其家人轮番过生日,光微信红包就让小颜花了好几万。
贵州人小颜是一位90后,在绍兴一家炸鸡店当店长。6月份的一次聚会,他认识了一个叫“娜娜”的姑娘,也是贵州人,两人很快就确立了男女朋友关系。小颜称,恋爱还没几天,女友就开口向他要钱。
“第一笔借钱,她说是没钱租房子,然后我把钱借给她了,然后租了,之后她过生日,剪头发,也要借钱。”小颜说,女友找各种理由找他要钱,如果满足不了对方的要求,女友就会发脾气,光微信转账记录的款项,就有3万多。后来,女友又让小颜加她妈妈的微信,说是让他提前在丈母娘面前好好表现一下。
在加过她妈妈微信后,对方叫小颜“孝敬”她,让他发红包,一发就得8800元,只为图数字吉利。小颜对记者表示,他很看重这段感情,对微信里的这个丈母娘也是百依百顺:对方以过生日,借钱做生意等各种理由,从小颜这拿走了5万多。
“本来她老爸也过生日,我也给他发了11800,后面她说奶奶过生日,叫我发12800,越发越多,那时候没钱了,我就留了一个心眼,看她手机聊天记录,我一看那个手机上,她妈那个头像的微信号,其实在她手机上登着。”一个月时间里,女友的家人轮番过生日,这让小颜起了疑心。
“叫我们自己私下解决,她跟我写了个欠条,欠八万,先还我3万。”小颜给记者出示的欠条显示,落款日期是7月7号,上面有“女友”的签名和手印。可小颜说,到现在对方一分钱也没有还,人也一直躲着不肯见面。
“前女友”娜娜在电话里表示,两人并没有明确分手,男女朋友在一起花钱,小颜如果说是她欠他的话,自己也没办法,至于自己以家人轮番过生日为由不断向小颜要钱的事儿,娜娜则没有回复。
小颜说,和对方正式交往也就一个月左右,通过微信转账,加上平时一起旅游购物等消费,一共花了10万左右,而这些钱,基本都是他从各个网络借贷平台借的。现在,小颜越想越心疼,他表示要找律师咨询一下,看能不能通过法律途径,来挽回一些损失。（新蓝网）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost