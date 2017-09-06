欧洲央行行长：欧元区退出量化宽松仍为时过早

英媒称，马里奥·德拉吉对欧元区经济复苏给出乐观的评估，称赞了欧元区面对朝鲜问题和英国脱欧等威胁时所表现出的韧性。不过他指出，在结束欧元区极度宽松的货币政策之前，还需慎重。
据英国《金融时报》网站9月25日报道，这位欧洲央行行长在布鲁塞尔说，欧元区在截至6月份的12个月里实现了2.3%的增长，这种复苏势头表明欧元区不再像以前那样面对外部冲击表现出薄弱性。
“欧元区经济已经连续17个季度实现增长，最新数据显示这种势头还将继续。”德拉吉对欧洲议会经济和货币事务委员会说。
他说，一些国内因素推动了这种复苏，比如家庭收入增长、“由有利的融资环境带来的”投资增长以及失业率下降至9.1%的八年来最低水平。
曾经深陷恶性螺旋式通缩的欧元区成为2017年出人意料的经济成功典范。
在经济增长强劲的形势下，欧洲央行势必将在明年逐步缩减两万亿欧元的量化宽松计划，下个月的理事会会议也预计将就放慢每月600亿欧元的资产购买步伐的时间表达成一致。不过经济学家们估计，央行明年将继续保持目前为0%的基准利率和-0.4%的银行存款利率。
德拉吉说，目前的经济势头足以承受像中国增长放慢或者朝鲜紧张局势升级等外部因素的影响。
“英国脱欧带来的风险评估起来很复杂，并且在很大程度上取决于最后的协议。随着时间的流逝，越来越多的公司适应了这种形势，”德拉吉说，“有了足够的时间，只要不出现严重的管理风险，那么上述风险就是可控的。”
他不愿暗示欧洲央行10月份的会议将对量化宽松政策做出什么改变，称现在讨论四周后会议的结果“为时尚早”。
不过他说，现在就把央行的非常规货币政策翻篇还为时太早，尽管他对通胀率最终达到央行设定的略低于2%的目标越来越有信心。
他指出，在央行考虑停止量化宽松政策并提高利率之前，更强的复苏势头还要转化为更高的通胀。
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