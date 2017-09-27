中国将落实钢铁减产减少冬季污染 进一步整合钢铁业

英媒称，中国将在本周实施一些最严格的钢铁减产措施，以防止令人窒息的冬季空气污染，并且进一步整合这个难以控制的行业。
据英国《金融时报》网站9月26日报道，第一波减产措施将使中国最大钢铁生产城市唐山的钢产量减半。
另外两个关键产钢城市——石家庄、邯郸等地——也将宣布类似的减产目标。此外，生产企业还将被要求将炼焦煤总产量减少30%。
这些减产是中国“锈带”在未来几个月内将要落实的一系列暂停生产措施的一部分。目前环保部门正努力兑现今年冬天将颗粒物浓度降低22%的公开承诺。
报道称，中国北方冬季采暖系统投入运行时，空气污染物激增。
随着中国整治重工业产能过剩和污染严重问题，今年以来当局对钢铁生产企业进行了更严格的监管。中国环保部正对北京、天津和其他26个城市的企业展开又一轮强化督查，此轮督查定于明年1月结束，目的是执行更严厉的排放标准。
中国在减少雾霾方面一直不顺利。为了缓解这些社会影响，并提高钢铁行业的安全性，监管机构在整合国有企业生产的同时，重点整治那些小规模的、有时属于非法经营的生产企业。分析师们表示，最新的防污染减产措施将进一步取缔边缘参与者，而中国各大生产企业将不受影响。
“这些停产限产措施的特点是，每一次需要减少污染或产量时，都是较小规模的生产商遭到淘汰，”投资银行蓝橡资本中国问题研究主任乔纳斯·肖特表示，“更大的生产企业基本上免受这些防污染减产措施的影响，实际上反而受益于较小的竞争对手被迫出局。”
近来国有钢铁企业纷纷录得创纪录水平的营收，因为供给侧削减提振了需求，进而推高了国内钢材价格。
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