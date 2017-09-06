偷猎让大象变得昼伏夜出

法媒称，研究人员表示，像逃犯一样，东非的大象们已经学会了昼伏夜出，以避开正令它们走向灭绝的偷猎者。
据法新社9月13日报道，通常，大象会在白天觅食和迁徙，而在黑暗的掩护下休息。
但全球象牙贸易推动非法狩猎活动急剧增加，迫使这种大型陆地哺乳动物违背天性，颠倒了它们的习惯。
荷兰特文特大学的研究人员费斯图斯·伊赫瓦吉说：“因为偷猎大多发生在白天，它们改为夜间活动似乎是偷猎泛滥所导致的直接结果。”
在一项即将发表的研究中，伊赫瓦吉详细介绍了他的研究发现。其依据的数据来自于2002年至2012年间在肯尼亚北部使用全球定位卫星对28头母象和32头公象的活动情况进行的监控。
母象生活在关系紧密的家庭中，并且它们身边经常有小象，而公象更多时候是独自活动。
为确定偷猎如何以及在多大程度上改变了大象的行为，伊赫瓦吉对两组数据进行了比较。
第一组数据测量的是白天和夜间行走的距离，并记录了两者之间的比率。
第二组数据来自于“非法杀戮大象”项目数据库，这些数据确定了偷猎活动更多或更少的区域和时段。
大象的夜间活动与偷猎活动同步的情况显著增加，特别是对母象来说。
伊赫瓦吉说：“同时对大象进行跟踪并对死亡原因进行监控，这提供了一个完美的‘天然实验室’。”
伊赫瓦吉告诉记者，在高危险性地区，母象的日间活动平均比较低危险性地区减少了约50%。
他还说，以这种方式改变自身行为，可能有助于让大象在短期内保住性命，但从长期来看可能对它们的生存带来影响。
尽管大象的智力水平较高，但积习已深的觅食策略和在进化中形成的交配模式可能会限制适应能力。
伊赫瓦吉说：“对有幼象的象妈妈来说，小象被狮子或土狼捕食的风险在夜间会更高。”
他说：“对于成年大象，这意味着它们正常的社交生活发生改变。”
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