新型减肥贴可有效除赘肉

英媒称，科学家宣布正在研发一种有望燃烧掉多余脂肪（比如腰间赘肉）的减肥贴。在美国进行的初步测试已取得成功，显示这种减肥贴能让局部脂肪减少20%。
据英国《每日电讯报》网站9月15日报道，这种减肥贴会释放能改变新陈代谢的药物，药物装在纳米颗粒中，通过数十根微型针进入人体。
人体中有两类脂肪——白色脂肪和褐色脂肪。前者将多余的能量储存在大颗粒的甘油三酯中；后者含有小颗粒的脂肪滴和大量线粒体，通过燃烧脂肪产生热量。
研究人员多年来一直在寻找能把成人体内的白色脂肪转化为褐色脂肪的疗法。
有几种临床上可用的促进脂肪褐化的药物，但都必须口服或注射，这使人体整个暴露于药物之中，有可能导致胃部不适、体重增加和骨折等副作用。
相比之下，贴在皮肤上的减肥贴可对目标区域（比如臀部以上的部位）直接给药，从而避免这些并发症。
美国哥伦比亚大学医学中心的研究人员用老鼠测试这种减肥贴，发现贴了减肥贴的一侧的脂肪比未贴减肥贴的一侧减少了20%。
研究报告的作者之一、北卡罗来纳大学教授顾臻说：“使用纳米颗粒是为了有效容纳药物，然后缓慢解体，持续向邻近组织释放药物，而不是让药物迅速扩散到全身。”
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